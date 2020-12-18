消防署署務會報　林右昌邀訪2021城市博覽會：截然不同的城市體驗

▲內政部消防署署務會報在基隆。（圖／基隆市消防局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

內政部消防署18日在基隆市舉辦擴大業務會報，由署長陳文龍率領各縣市消防首長到場參與，內政部次長陳宗彥與基隆市長林右昌也應邀出席，林右昌除肯定消防同仁在第一線協助防疫工作的成績，也不忘邀請大家2021年10月再次來到基隆參與「2021城市博覽會」。

林右昌首先代表市府歡迎來自各縣市的消防弟兄，也感謝署長選定基隆舉辦第一場擴大業務會報，林右昌表示，2020年的疫情期間，消防同仁與醫護人員都站在第一線，箇中辛酸不足為外人道，國家的防疫目標能夠達成，大家都功不可沒。

▲基隆市長林右昌邀大家參與2021城市博覽會。

林右昌說，這幾年消防局的同仁都很努力，他身為市長唯一能做的就是做大家堅實的後盾，因此對消防局可以是「要人給人、要錢給錢」，當然消防局也還有進步的空間，希望各縣市的局長及同仁藉這機會多多交流，給基隆市的消防弟兄指導及鼓勵。

林右昌指出，基隆市最近的天氣比較不好，歡迎大家在4到10月間到基隆來，相信一定會有完全不一樣的城市體驗，他也不忘藉機向大家宣傳2021年10月將要登場的2021城市博覽會，屆時將有3大基地、1個副展場，包括目前正在興建中、預計明年8月完工的城際轉運站，明年農曆年後就要展開的國門廣場工程，明年將會陸續完工。

▲▼內政部次長陳宗彥頒獎表揚充實消防人力推動計畫績優機關，並頒發加菜金。

18日的消防署109年度第4次擴大業務會報是首度在地方舉辦，會中由內政部陳次長頒獎表揚充實消防人力推動計畫績優機關，並頒發加菜金給基隆市消防局第一救災救護大隊、信二分隊等；臺北市及基隆市消防局也在會中分別就「臺北市參與第13屆CityNet城市網災害小組網路研討會經驗分享」、「消防智慧眼鏡推動進展」提出專案報告。





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