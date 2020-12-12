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新竹大魯閣警報響「客人全關起來」　她母女分離氣炸：要徹查

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▲大魯閣警報響「客人全關起來」　著急媽母女分離氣炸：要測查。（圖／翻攝新竹爆料公社）
▲有網友在臉書社團抱怨，大魯閣的下午一場虛驚，員工訓練還有待加強。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一家商場下午發生消防警鈴響，在第一時間防煙閘門也隨之啟動一道道落下，沒想到此舉卻造成民眾非常恐慌，痛罵商場「在沒人引導的情況下，將大家關起來」，還有媽媽因短暫離開，與孩子被迫分離，痛罵要有關單位對商場徹查！

有網友在臉書「新竹爆料公社」貼文表示，「下午大魯閣警報響起，第一時間我將小孩抱在身邊準備逃出去時鐵門卻全部放下來。沒人知道發生什麼事？最後還好是有人誤觸警報器而已。」，還控訴其他公司火災警報都是先全員疏散至安全地，而大魯閣卻是「將大家關起來」，沒人引導向安全門疏散。

部分網友非常緊張，直呼「如果真的燒起來，不就大家等死」、「今天也在那，感覺消防反應作業零分，沒人引導，差點被鐵門關住⋯跟拍電影一樣搶縫隙出去⋯⋯⋯還帶著老婆小孩」、「如果是把鐵門關起來怕大家亂跑，從兩旁緊急出口離開疏散我能理解...沒有的話關起來真的很危險...」、「重點是員工都像工讀生一樣完全沒訓練過，跟顧客們一起呆住不知道怎麼辦」、也有網友提出不同見解「火災會同步連線放下鐵捲門阻隔火勢，兩旁逃生門是可疏散的」。

▲大魯閣警報響「客人全關起來」　著急媽母女分離氣炸：要測查。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲網友抱怨，自己被關在籃球場空間，無人引導，只能枯等。

有位媽媽表示，自己當時也在現場，「對大魯閣毫無作為氣炸了，因為忘記帶水跟女兒說去買水馬上回來，手扶梯上了一樓警鈴大響，看到很多人開始往外衝，我想到女兒馬上轉頭下手扶梯，鐵門居然往下剩約50公分，店員急著叫我爬出去，我開始找不到入門，因為鐵門全關閉了，請體諒媽媽找孩子的心情…，請有關單位對大魯閣的公共安全要徹查！」

大魯閣許耀懋經理表示，下午3點多因民眾誤觸消防警報造成警鈴響與防煙砸門連帶啟動，一扇扇的防煙閘門經由系統自動落下，隨後商場快速的廣播告知「誤觸警鈴，並無發生火災」，由於防煙砸門落下後，要回復開啟只能一扇一扇打開，因此就有某些地區早一點，某些地區晚一點的情況。

▲大魯閣警報響「客人全關起來」　著急媽母女分離氣炸：要測查。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲大魯閣也回應，消防設備符合標準規定，但員工訓練仍有進步空間。

許經理強調，警報器響連動防煙閘門落下這才是合格的消防應具備的標準設施，只是雖設施標準，但也坦承人員訓練還有進步空間，當第一時間廣播告知「無發生火災，為誤觸警報」時，某些員工誤以為靜靜等待閘門開啟即可，忘了同理設想家長可能著急、孩子害怕等不安，進而前往安撫或引導出口，而讓民眾留滯在某個空間枯等，隨然等待復歸的過程僅約10分鐘，但造成爸媽與孩子們的恐懼，也表示會再進行員工教育，加強狀況排除能力。

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