駁斥蓬佩奧「中國威脅論」　陸外交部：充滿傲慢與偏見

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒《環球時報》報導美國國務院連發多條推特，引述美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的言論稱，「中共想要美國擁有的東西，為此不惜一切代價。」多方面對美國和世界構成威脅，希望中國能依照美國對其他國家的要求參與國際事務。對此，中國外交部發言人汪文斌今（18日）回應，「蓬佩奧的有關言論沒有任何的事實依據，但是充滿了傲慢與偏見。」

蓬佩奧的「中國威脅論」，汪文彬列出四點事實。他說，一是美國建國240多年的歷史上，只有16年沒有打過仗，而新中國成立以來，沒有主動發起過一場戰爭；二是美國一貫隨意對他國施加單邊霸凌，肆意干涉他國內政，而中國歷來堅持不干涉內政的原則，反對動輒對他國實施單邊制裁和長臂管轄。

三是美國大搞稜鏡計劃（PRISM）等大規模的監聽，而中國從未有過類似的記錄；四是美國沒有承諾無條件不對無核武器國家或無核地區使用或威脅使用核武器，而中國是唯一作出這樣一種承諾的核武器國家。

▲大陸外交部發言人汪文斌駁斥蓬佩奧的「中國威脅論」 。（圖／路透、CFP）

汪文斌指出，中國從不指望依靠別人的施捨或恩賜發家致富，更不會像某些人那樣以撒謊、欺騙、偷竊為榮。世界是多元的，應當講民主，講法制，國與國之間交往應當遵守聯合國憲章等公認的國際關係基本准則，而不是按照一個國家的標準形式。

汪文斌稱，「美方有關人士要求其他國家按照美國的要求行事，這種以老大自居，對別國發號施令的做法，同有關人士常常掛在嘴邊的民主自由的說辭，形成鮮明的反差。」

最後，汪文斌表示，「我注意到近期有美國的民調顯示，多數美國民眾支持中美合作，而不是對抗。」再次奉勸美方的有關人士，走出所謂中國威脅論的虛幻世界，傾聽美國民眾的理性聲音，認清當今世界的時代潮流，多做有利於中美兩國有利於世界的實事。