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外籍看護確診頻傳　香港啟動針對性免費普篩

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▲▼香港為外籍看護提供免費篩檢。（圖／取自中新社）

▲香港為外籍看護提供免費篩檢。（圖／取自中新社）

記者陳政錄／綜合報導

由於東南亞疫情嚴峻，外籍看護、勞工的染疫問題不只影響台灣，也成為香港亟欲圍堵的防疫破口。據港府宣布，特區政府已於18日起，開始透過社區檢測中心，為全港外籍看護提供一次性免費檢測服務。

據《中新社》報導，位在香港鰂魚涌的社區檢測中心，今天一早就有許多外籍看護陸續前來參加免費檢測。這是因為鑑於近期有多宗涉及該群體的確診病例，讓香港特區政府決定自18日起，免費提供檢測。

目前，香港正面臨更為嚴峻的第四波疫情，包括「跳舞群組」等多個本土感染源散發，以及與日俱增的境外輸入風險。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君17日公佈，當天香港新增96例確診病例，其中90例為本地個案，累計確診已逼近8000例大關；在此之下，香港各界要求全民檢測的呼聲不斷增強。

香港各界商會聯席會議17日發表聲明，以「我們中小企憤怒了」為題，提出3項建議政府執行的措施，包括推行全民檢測，開通健康碼，以及嚴控疫情嚴重地區人士入境，徹底檢疫等。

為盡快平息疫情影響，香港特區政府政務司司長張建宗17日表示，特區政府對立法會財務委員會發出文件，申請向防疫抗疫基金注資64億港元，支援遭受疫情重創的行業和市民。

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