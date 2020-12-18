中國對美進口EPDM橡膠　徵超200%反傾銷稅

▲中國商務部2019年6月19日對原產於美國、韓國、歐盟的進口三元乙丙橡膠發起反傾銷立案調查，並於今年12月18日公告裁定結果。（示意圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中美貿易爭端不減。據中國商務部18日公告，按照《反傾銷條例》相關規定，中方裁定對原產於美國、南韓及歐盟的進口三元乙丙（EPDM）橡膠，徵收反傾銷稅，自12月20日起實施，其中對美國公司的稅率最高，達222%。

中國商務部表示，2019年6月19日，商務部決定對美歐韓進口的EPDM橡膠，進行反傾銷立案調查。調查後，2020年10月23日，初步認定存在傾銷，使中國境內產業受到實質損害的情況。

因此，中國商務部近日做出裁定，於18日對外公告，表示自2020年12月20日起，對原產於美國、韓國和歐盟的進口EPDM橡膠徵收反傾銷稅。

三元乙丙橡膠是乙烯、丙烯和少量的非共軛二烯烴的共聚物，是乙丙橡膠的一種，以EPDM（Ethylene Propylene Diene Monomer）表示；由於其耐臭氧、耐熱、耐候等耐老化性能優異，可廣泛用於汽車部件、建築用防水材料、電線電纜護套、耐熱膠管、膠帶、汽車密封件等領域。

值得注意的是，針對不同國家和地區，中國裁定課徵的反傾銷稅率幅度大為不同。其中，對美國公司加徵稅率為214.9%到222%不等，對南韓企業課徵稅率則在12.5%到24.5%之間，歐盟公司是14.7%到31.7%。

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