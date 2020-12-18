　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中國對美進口EPDM橡膠　徵超200%反傾銷稅

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國商務部2019年6月19日對原產於美國、韓國、歐盟的進口三元乙丙橡膠發起反傾銷立案調查，並於今年12月18日公告裁定結果。（圖／CFP）

▲中國商務部2019年6月19日對原產於美國、韓國、歐盟的進口三元乙丙橡膠發起反傾銷立案調查，並於今年12月18日公告裁定結果。（示意圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中美貿易爭端不減。據中國商務部18日公告，按照《反傾銷條例》相關規定，中方裁定對原產於美國、南韓及歐盟的進口三元乙丙（EPDM）橡膠，徵收反傾銷稅，自12月20日起實施，其中對美國公司的稅率最高，達222%。

中國商務部表示，2019年6月19日，商務部決定對美歐韓進口的EPDM橡膠，進行反傾銷立案調查。調查後，2020年10月23日，初步認定存在傾銷，使中國境內產業受到實質損害的情況。

因此，中國商務部近日做出裁定，於18日對外公告，表示自2020年12月20日起，對原產於美國、韓國和歐盟的進口EPDM橡膠徵收反傾銷稅。

三元乙丙橡膠是乙烯、丙烯和少量的非共軛二烯烴的共聚物，是乙丙橡膠的一種，以EPDM（Ethylene Propylene Diene Monomer）表示；由於其耐臭氧、耐熱、耐候等耐老化性能優異，可廣泛用於汽車部件、建築用防水材料、電線電纜護套、耐熱膠管、膠帶、汽車密封件等領域。

值得注意的是，針對不同國家和地區，中國裁定課徵的反傾銷稅率幅度大為不同。其中，對美國公司加徵稅率為214.9%到222%不等，對南韓企業課徵稅率則在12.5%到24.5%之間，歐盟公司是14.7%到31.7%。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
快刪掉！Chrome內藏「28種惡意擴充」名單曝光
快訊／雪隧火燒車！隧道封閉　現場濃煙狂竄
快訊／猛按電鈴…屋主一開門遭「瘋狂刺殺」　兇嫌逃6天落網
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

計畫春節前讓5000萬人接種疫苗？　陸外交部：人民至上

中國對美進口EPDM橡膠　徵超200%反傾銷稅

外籍看護確診頻傳　香港啟動針對性免費普篩

緯創印度廠暴動　陸學者：深層問題難解決

陸動物救護中心被爆「吃虎肉」　高層帶頭請客吃「東北虎、獅子」

30億人次春節大遷徙　陸專家預告「能不回家就別回」

愛妳愛到殺死妳！衣櫃女屍身上帶「表白字條」…兇手隱蹤20年

成都郫都區本土+1！　患者居住社區調整為中風險地區

金融借錢廣告「歧視貧窮」　京東致歉稱迷失自我

央視認證「月球土壤不能種菜」　陸網狂刷：換個球去火星！

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

恐怖瞬間曝光！機車未兩段式左轉　20歲女大生路口與小貨車撞上不治

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

計畫春節前讓5000萬人接種疫苗？　陸外交部：人民至上

中國對美進口EPDM橡膠　徵超200%反傾銷稅

外籍看護確診頻傳　香港啟動針對性免費普篩

緯創印度廠暴動　陸學者：深層問題難解決

陸動物救護中心被爆「吃虎肉」　高層帶頭請客吃「東北虎、獅子」

30億人次春節大遷徙　陸專家預告「能不回家就別回」

愛妳愛到殺死妳！衣櫃女屍身上帶「表白字條」…兇手隱蹤20年

成都郫都區本土+1！　患者居住社區調整為中風險地區

金融借錢廣告「歧視貧窮」　京東致歉稱迷失自我

央視認證「月球土壤不能種菜」　陸網狂刷：換個球去火星！

獨享整鍋薑母雞！新竹高CP值巷弄美食　吃個人鍋就送30元折價卷

閃紅燈左轉碰撞！騎士「肋骨斷13根」亡…女駕駛蹲路邊痛哭下場曝

早餐掛機車買個菜秒被偷！她火大靠北市場　意外釣出一顆爛西瓜

爬山近視度數暴增「350度→1100度」　竟是高山症藥物過敏！

台歌手參加中國饒舌比賽「脫口喊蔡英文」！　台下靜默…陸方開罰了

賴鴻誠轉戰樂天：現在可以大聲說不用怕對到朱育賢了

明泰科技攜手交通大學　領先入列5G專網國家隊

準備爭取3金融租稅優惠！　金管會主委：會尊重財政部

醫院健檢驚見老公！人妻「興奮巴蕊」糗大了：差點跪下　網狂歪樓

火箭轉播員怒吼「誰需要哈登？」　巴克利：七六人有他不會比較好

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

大陸熱門新聞

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

人妻激戰30分鐘　對向竟不是老公

工人爬行求救無人理亡　女兒看監視器心碎

BMW豪車送修燒成廢鐵　老闆拒賠

陸國航：核酸檢測報告有「武漢肺炎」字樣無效

高速公路「拳神」10秒KO囂張男

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

情侶交往4天鬧跳樓！17歲妹墜21F亡男友偷偷回家

村口一夜冒出「90座墳墓」！居民開挖嚇壞

駱駝與計程車相撞肇逃　驚悚畫面曝光

撿到提款卡！密碼1猜就中爽拿8.6萬...下場曝

鄂贛電力吃緊　陸網友諷「缺煤炭太搞笑」

更多熱門

相關新聞

黃金價格走高至近月高點　因美國經濟紓困方案促使美元受壓

黃金價格走高至近月高點　因美國經濟紓困方案促使美元受壓

黃金價格週四上漲超過1％，至一個月高點，因市場預期美國將祭出更多針對新冠肺炎影響的經濟紓困措施，以及美聯準會（Fed）承諾注入更多資金並維持低利率，導致美元下跌。

恐懼美豬　來自不熟悉美國養豬業

恐懼美豬　來自不熟悉美國養豬業

賣到日本　比亞迪大型電動巴士將交付

賣到日本　比亞迪大型電動巴士將交付

「北美神獸」Venom F5明年交車

「北美神獸」Venom F5明年交車

原油價格觸及9個月高點　因美國經濟刺激方案持續推進

原油價格觸及9個月高點　因美國經濟刺激方案持續推進

關鍵字：

中國美國三元乙丙橡膠EPDM橡膠中美貿易反傾銷關稅商務部

讀者迴響

熱門新聞

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

被高中生低估！網點名1科系：年薪破百萬

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

中天女主播錄影玩太瘋！內衣差點滑落

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

王心凌巧遇「楊丞琳＋吳青峰」曬超素顏照

更多

最夯影音

更多
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜
新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面