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中歐投資協定傳年底簽署　北京：談判進入最後階段

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▲▼中歐班列。（圖／CFP）

▲中國積極推進與歐盟的經貿合作，圖為中歐班列。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

繼區域全面經濟夥伴協定（RCEP）簽署後，中國力推的《中歐投資協定》也將迎來進展。據港媒報導，該協定可望在年底前簽署，是北京的一個巨大勝利；對此，中國外交部發言人汪文斌今天鬆口稱，目前談判已進入最後階段，只要雙方堅持相向而行，就能實現談判目標。

汪文斌說，今年以來中歐雙方克服疫情的影響，共舉行了10輪關於中歐投資協定的談判，取得重要進展。他表示，目前談判已進入最後階段，相信只要雙方照顧好彼此關切，堅持相向而行，就能實現雙方領導人確定的談判目標。

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

12月6到11日，中歐雙方舉行第35輪投資協定談判，事後，中國商務部發言人高峰也在17日表示，「雙方聚焦文本和清單遺留問題進行了磋商，取得了重要進展。」

據了解，中歐雙邊投資協定談判，於2013年11月，第十六次中歐領導人會晤時正式啟動；2019年4月，第二十一次中國—歐盟領導人會晤聯合聲明中，雙方設定了在2020年達成投資協定的目標。

根據中國海關總署公布數據顯示，今年1到11月，歐盟成為中國第二大貿易夥伴，中國對歐盟出口還增漲了7%，達2.45兆元人民幣。

▲中歐領導人20次會晤　共挺多邊主義「維護貿易自由化」。（圖／新華社）

▲中歐領導人第20次會晤現場。（圖／新華社）

港媒《南華早報》引述比利時首都、歐盟總部布魯塞爾的一名高級外交人士說法，中歐投資協定可望在今年底前簽署，這對北京而言，將是一場巨大的勝利。

報導稱，經過多輪談判，中方同意向歐盟開放金融服務、製造業、房地產等領域的市場，另作為中方讓步的回報，中國將獲得歐盟同意，向中國投資開放可再生能源領域，不過該條件遭到波蘭和立陶宛等東歐成員國的反對。

近期，中國國家主席習近平分別於11月24日、12月9日，與德國總理梅克爾、法國總統馬克宏通話，鞏固中歐關係，並重點提及要推動在今年內，完成中歐投資協定談判；目前，擔任歐盟理事會輪值主席國的德國宣布，歐盟27國代表將於12月18日討論與中國的投資協定。

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