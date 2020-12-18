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馬祖藍眼淚…海大研究：可人造大爆發　下一步開發「預報APP」

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▲▼馬祖的藍眼淚。（圖／flickr／cc2.0 by ynes95）

▲馬祖的藍眼淚。（圖／flickr／cc2.0 by ynes95）

記者崔至雲／台北報導

馬祖藍眼淚被CNN列為世界15大奇景之一。台灣海洋大學今（17日）舉行「藍眼淚爆發世紀解謎」記者會會，首度揭開造成夜光蟲有性生殖之機制為藍眼淚在短時間大量爆發的秘密。校長許泰文強調，海大研究已讓馬祖藍眼淚生態館一年四季都可看到藍眼淚，並可以人工造成藍眼淚大爆發，下一步將開發出藍眼淚預報APP，成為民眾的追淚指標。

海大教授蔣國平表示，夜光蟲有性生殖產生的配子體與下次藍眼淚爆發有密切關係，大量配子在合適的環境下瞬間萌發，也就是藍眼淚短時間爆發現象。連江縣長劉增應長表示，蔣教授的研究會讓民眾都非常期待，縣府會跟海大持續的合作，推廣藍眼淚的研究與教育。

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▲▼ 馬祖藍眼淚…海大研究：可人造大爆發　下一步開發「預報APP」。（圖／台灣海洋大學提供）

▲海大最新研究發現，藍眼淚大爆發可人工製造。（圖／台灣海洋大學提供）

海大研究團隊說明，目前已掌握人工大量培養技術，可重現馬祖藍眼淚美景，馬祖藍淚眼一般出現時期在3月底到7月初，水溫低於27℃時，當閩江水帶入豐富的陸源性無機營養鹽，特別是矽酸鹽進入馬祖周遭水域，營養鹽造成矽藻大量快速成長，豐富餌料引發夜光蟲數目快速發生代表藻華即將結束，其次，有性生殖產生的配子體與下次藻華發生有密切關係，換句話說，藍眼淚爆發為環境適合時，大量休眠的配子瞬間萌發所造成。後續海大研究團隊將採集海底沉積物樣本，若發現海底存在大量夜光蟲配子，即可證實此假說。

▲▼ 馬祖藍眼淚…海大研究：可人造大爆發　下一步開發「預報APP」。（圖／台灣海洋大學提供）

▲海大研究團隊表示，夢幻的藍眼淚爆發是由於大量的夜光蟲配子在一瞬間萌發造成。（圖／台灣海洋大學提供）

海大說明，於2016年4月即開始推動馬祖藍眼淚研究，7月成功達成人工培養，2018年8月技轉廠商成立馬祖藍眼淚生態館，並於今年10月設立「馬祖海洋研究中心」，持續投入馬祖海洋環境生態與產業相關研究，藍眼淚研究成果勢將在中心的大力推動下繼續發光發亮。

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