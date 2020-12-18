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馬祖「藍眼淚」10月罕見大爆發　背後原因是大陸抽砂船

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▲▼馬祖西莒菜埔澳地質公園藍眼淚。（圖／記者蔡玟君攝）

▲馬祖西莒菜埔澳地質公園藍眼淚。（圖／記者蔡玟君攝）

記者柯沛辰／綜合報導

馬祖知名「藍眼淚」被CNN列為世界15大奇景，每年3月到7月間才看得到，不料今年罕見大爆發，直到10月都還能觀賞，背後原因其實與中國大陸抽砂船息息相關。

國立台灣海洋大學研究團隊由教授蔣國平領軍，歷經3年多研究追蹤「藍眼淚」，17日下午召開記者會公布成果。

蔣國平表示，藍眼淚其實是「夜光蟲」有性生殖的過程，爆發往往必須符合一些客觀的環境條件，像是休眠的「配子」瞬間萌發、海水溫度低於27度，所以馬祖藍眼淚往往出現在春末夏初。

海洋大學重現馬祖藍眼淚。（圖／海洋大學提供）

▲蔣國平教授。（圖／記者蔡玟君攝）

蔣國平指出，馬祖藍眼淚與中國閩江汛期有關，每年4到6月閩江雪水融化，大量淡水帶來氮、矽、磷等無機營養鹽，提供微細藻類生長所需養分，也讓倚賴矽藻維生的夜光蟲得以大量成長，並形成「藻華」現象，這是藍眼淚「淚況」最佳時期。

當汛期結束、閩江河水減少，矽藻成長受限，夜光蟲將會感受到「生存危機」，進而開始行「有性生殖」，並產生休眠狀態的「配子」。這些配子會沉到海底沉積物中，以等待環境、溫度適合時，再次萌發。

▲▼馬祖藍眼淚。（圖／連江縣交通旅遊局提供）

蔣國平說，今年藍眼淚大爆發，研判是中國抽砂船大量圍靠，大量攪動海域，不僅讓海底配子萌發，也擾動海底營養源，讓夜光蟲得以繁殖。後續研究團隊將採集海底沉積物樣本，若發現海底存在大量夜光蟲配子，即可證實這項假說。

夜光蟲平時成長緩慢，約2到4天才能成長一倍。不過，在海大團隊的努力下，已經能人工培養，目前馬祖的藍眼淚生態館一年四季都能看到藍眼淚，也能人工造成大爆發，下一步是開發出藍眼淚預報App，作為民眾「追淚」指標。

▲▼馬祖藍眼淚奇景。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬祖藍眼淚奇景。（圖／達志影像／美聯社）

 
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