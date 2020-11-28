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建中人的回憶！理髮姨退休倒數　「剪過上萬顆頭」還清女兒醫藥費

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▲▼107年大學指考開放考生看考場,建國中學,考生。（圖／記者周宸亘攝）

▲擁有50多年歷史的建國中學理髮部即將在明年2月結束營業。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

擁有50多年歷史的建國中學理髮部即將在明年2月結束營業，而身為最後一代理髮阿姨的黃阿姨也將一同退休。黃阿姨被學生稱為「不會罵人的媽媽」，在學生眼中什麼話都可以跟她分享，就連不敢讓家長知道的女朋友也會帶來給阿姨看。回憶起這些年在建中，黃阿姨欣慰的表示，「因為他們，我才能在這裡這麼久，謝謝你們不嫌棄我的手藝，想到沒念書的我還能跟你們讀這麼高的人在一起這麼多年」。

黃麗汝民國81年開始在建中理髮部工作，聽到建中理髮部要歇業了，作家王蘭芬馬上到建中理髮部探一探傳說中的黃阿姨，她在臉書上提到，坐在建中地下室那有點安靜有點亮度不那麼足像是某種避難所的理髮部跟黃阿姨聊天時，一個模樣斯文穿著制服的男生走過來，小聲說「阿姨，聽說妳要退休了」。

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阿姨站起來拍拍比她高很多的小男生手肘，「沒有馬上啦，會剪到除夕，你頭髮長就趕快過來」。男生似乎還想講什麼，停了一下，還是沒講，舉起手來輕輕揮了揮，然後猶猶豫豫地轉身走掉。「那個孩子，講話動作都比人家慢一點，我看出來了以後，每次他來就聽他慢慢講完，然後我跟他講話也慢慢講。」

在訪談的過程中，王蘭芬得知，黃麗汝是台南人，家裡有五個兄弟姐妹，從來沒進過學校念書完全不識字，14歲在家附近理髮店那邊學出師後，師父幫她介紹到嘉義工作，沒過多久，又一口氣把她介紹到台北，有一回她在報紙上看到建中在朝招理髮師，隔天就馬上上班了，「從那天起，我就在建中一直剪到現在，28年快29年了」。

▲▼ 建中理髮部剪髮阿姨。（圖／王蘭芬提供）

▲建中理髮部剪髮黃阿姨。（圖／王蘭芬提供）

黃阿姨再回到台北那年大約17歲，25歲生下女兒，但她的腳有些問題，黃阿姨為了籌女兒醫藥費，到處借錢跟會標會，終於湊到30萬讓女兒開刀，從女兒復原期間開始，黃阿姨努力工作，靠著理髮賺錢還完所有債務。

講到建中近三十年的變化，黃阿姨說，「民國94年以前還有髮禁，規定前面不能超過眉毛，兩邊不能蓋到耳朵，後面要推高不能碰到領子。後來髮禁解除，來的人變少，不過每年社團成發結束學長把職務交接給學弟以後，會成群結隊來剃光頭，說是從此斷去萬般雜念全力衝刺學測」。

黃阿姨也笑著說，有些學生還會迷信，覺得大考前不能剪髮以免把好運剪掉，所以學測前一個月來剪的特別多，一直忍到考完才會全部又都跑來剪畢業前最後一次。

回憶起跟學生的記憶，黃阿姨說，「以前的學生沒有這麼會聊天，卡閉肅，現在小孩有什麼話嘩啦一下就說出來了，以前哪裡會這樣。有的來跟阿姨說，我有兩個女朋友喔，一個某某女中另一個某某女中。我就會說你這樣是腳踏兩條船，等一下翻船怎麼辦。你要這樣想，如果你自己的妹妹也被人家這樣，你想想你會不會生氣。」

明年二月，身為最後一代的阿姨就要退休，而擁有五十多年歷史的建中理髮部，也將功成身退，問到阿姨以後會不會常回來看學生，「不會了，回來也是打擾他們，這些小孩又要念書又要社團每個都很忙，我只要記得那一萬多顆我剪過的頭就好，以後就不回來了」。

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