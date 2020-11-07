逾50艘大陸「抽砂船包圍馬祖」！正值美大選開票　引發民眾恐慌

▲馬祖李姓網友上（10）月25日在臉書貼文，指南竿海域出現大批大陸船隻，幾乎將整座島包圍。（圖／取自李姓網友臉書）

圖文／CTWANT

10月25日台灣光復節，有馬祖民眾在臉書發布一段影片，至少超過50艘大陸籍抽砂船越界盜採海砂，網友看完後驚呼，「難道光復節，馬祖被包圍？」如今，正值美國總統選舉開票之際，有網友在本月6日下午再度在臉書張貼照片稱，馬祖海域再度出現逾50艘抽砂船，宛如再度被圍島。

據悉，該名網友6日下午4時許從松山機場搭乘飛機飛抵南竿機場，他從機上看到海面上密密麻麻出現大量抽砂船、運砂船，正值美國總統選舉開票之際，也引發馬祖民眾恐慌。

儘管艦隊分署上月急派2000噸新北艦趕赴馳援，但均治標不治本，我方艦艇離去後，大陸籍抽砂船、運砂船再度出現。根據海巡署統計，今年1到10月，大陸違法抽砂船盜採砂量約3300立方公尺，這10個月以來一共驅離3885艘，其中查扣4艘，逮捕37人。

看更多 CTWANT 文章

一次娶3嬌妻「洞房花燭夜」誰先來？ 新郎曖昧笑…神回「8個字」

女博士遭婆婆狠殺！狂斬10刀「頭頸只剩皮」慘死 媽寶尪繼承遺產秒娶別人

保全被開除心情差…操場強擄8歲童呼巴掌 大媽關鍵「問一句話」救了他