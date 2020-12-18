徐巧芯：英國也被要求進口萊豬　但不像台灣一紙行政命令就開放

▲市議員徐巧芯。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

萊豬即將開放進口，但相關配套措施卻仍未達成國內最大共識，引來地方政府不滿。台中市長盧秀燕日前拜會AIT處長酈英傑時，就當場表達拒絕萊豬；行政院長蘇貞昌則表示，「希望不要因為個人的情形，破壞多少國人多年努力的台美關係成果」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯表示，英國因為脫歐的關係，必須重新跟美國重簽FTA，其中也被要求要進口萊豬，但對方有更大的空間和美方談判，不像台灣被「突襲」，一紙行政命令就得開放全豬進口。

徐巧芯表示，我們希望提升中華民國的對外關係，是希望台灣人有更多的選擇權，有更好的生活空間，所以提升台灣人的權益是目標，台美關係加強是手段。當萊克多巴胺豬肉進口，損及到台灣人民食品健康安全時，若能透過經營已久的「良好」台美關係，以此得到談判的機會，這樣的對外關係就有了實質的意義。

徐巧芯認為，不管是全部拒絕進口，或者至少不要讓台灣人常吃卻殘留較多的內臟進口，甚至在管理上可以全面查廠、標示每一批豬肉是否含有萊克多巴胺，讓人民有選擇的權利，都可以。但我們政府所謂經營已久的台美關係，卻是上述的任何一件事都做不到，甚至連向美方理直氣和的表達台灣民意調查的結果都不行，「這樣的台美關係，真的很好嗎？」

徐巧芯提到，不只中華民國反萊豬，英國因為要脫歐，必須重新、單獨跟美國簽訂FTA，也被要求進口萊豬，同樣引起英國民間社會反彈；而不一樣的是，對方有更大的空間和美方談判，不像台灣被「突襲」，一紙行政命令就得開放全豬進口，這就是累積雙邊關係，為人民派上用場的實例。

因此，徐巧芯說所謂的「台美關係」對民進黨來說是想要的結果，而進口萊克多巴胺豬肉則是手段，台灣人民的食安健康，則不在考量範圍之內；這樣的外交的意義已經被本末倒置，成為執政黨鞏固權力的基礎，而非替人民之福設想，沒想到還倒過頭來批評反應民眾意見的地方首長，是破壞國人的共同努力？

徐巧芯表示，這段期間，政府為了護航萊豬議題，不斷找市井小民開刀，跟台灣人民作對，從皇家傳承牛肉麵、信功肉品、蘇偉碩醫師等，只要有不一樣的聲音，就透過公權力查你水表，讓你跟其他人再也不敢多說一句，難道就是人民的共同努力？藉以加強你心心念念的台美關係？

徐巧芯強調，經營外交關係是為了讓台灣人民生活更好，有更多的談判籌碼守護民眾，而不是犧牲全國人民的食安以鞏固少數人的政治權力。

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