30億人次春節大遷徙　陸專家預告「能不回家就別回」

▲大陸每年春節返鄉號稱「人類史上最大遷徙」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

進入冬季以來，大陸各地出現零星本土感染個案，外界也擔心冬季是否爆發更多規模疫情，影響春節將近30多億人次返鄉路？對此，中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮直言，「能不回家的人，建議不要先回去，以免交叉感染。」

大陸媒體北青網報導指出，2020年中國·海口中醫藥產教融合國際發展大會，張伯禮受邀出席，針對現今疫情概況列出一些建議。首先，外界最關心的問題，今年很多人因為疫情隔離無法返鄉，預計明年春節返鄉人潮爆量，甚至超過30多億人次，大遷徙的過程是否安全。

▲防疫期間，陸專家提前建議，「避免春節高峰期返鄉。」（圖／記者任以芳攝）

張伯禮表示，希望各個有關部門能夠提前安排好今年春節返程休假時間，提前做好預案。「有需要回家過年的人，可以安排提前放假，不要都趕到春運高峰那幾天放假，可以不回家的暫時就先不要回，如此既避免擁擠，也避免了可能存在的交叉感染問題。」

擔心製造恐慌，張伯禮近一步解釋，今年不會再出現像年初武漢那樣的疫情，大家都能過一個快樂、祥和的春節。近期發現零星散髮病例都很快控制，很少傳到三代，證明目前對於疫情防控的經驗和做法是有效的。

張伯禮院士提醒，進入寒冷冬季，今年12月中旬到明年1月底仍屬高危時段，仍需高度警惕和預防。例如少聚集、戴口罩、勤洗手、勤通風，以前的經驗證明瞭這些方法是有很好防控作用的，希望大家能夠堅持，到明年春暖花開的時候，情況就會大大改善，