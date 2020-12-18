14歲國三女生接力賽時突昏迷　救護人員全套急救術力抗死神救回

▲台南市消防局保西消防分隊救護人員，成功搶救到院前無生命跡象的女學生，當事人及家屬特向出勤人員致謝。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市一名14歲國三女學生，在學校練習大隊接力時突倒地昏迷，保西消防分隊隊員賴勇成、林昭逸接報5分鐘趕到，發現已無生命跡象，立刻實施CPR、建立人工呼吸道以及使用自動體外心臟電擊去顫器（AED），並電擊1次，患者恢復自主呼吸與脈搏，經送醫住院14天後康復出院，親至保西消防分隊感謝救護人員。

消防局表示，保西消防分隊12月4日上午10時57分接獲這起救護案件，出勤同仁抵達現場時，患者呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，依憑著平時的訓練，出勤同仁執行了一連串的急救處置，使患者的心臟重新跳動，最後由急診轉入加護病房，再移至普通病房，14天之後自行走出醫院。

12月17日晚間8時許，女學生及其家人特地至保西消防分隊感謝出勤人員。當天出勤的高級救護技術員林昭逸表示，看到女學生從鬼門關繞了一圈，最後在自己的手上被救回來，而且身體機能沒有任何損傷、能健康地走進分隊，內心感到十分激動澎湃。另一名出勤人員賴勇成也表示，這就是緊急救護的最大價值所在。

消防局局長李明峯得知這個消息，甚感欣慰，因為救護同仁正確的判斷、確實的執行急救步驟，讓一個年輕的生命有機會可以繼續揮灑精彩，展現了整個消防局守護市民的決心，及貫徹市長黃偉哲「做得更好，過得更好」的施政理念。

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