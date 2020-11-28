影／台南警路跑高手1200米受訓突昏迷　CPR搶回心跳送醫意識不清

記者沈繼昌／桃園報導

台南市警局第二警分局警員莊瑞龍最近在中央警察大學受訓，27日下午進行1200公尺跑步測驗時突然倒臥在跑道上，一度失去呼吸心跳等生命跡象，經同僚以AED、CPR急救後恢復呼吸心跳，桃園市消防局人員趕往緊急送往林口長庚醫院急救，警大已通知其家人到院陪同，但莊員意識不清醒，目前仍在觀察治療中。

▲台南市第二警分局員警莊瑞龍27日在警大受訓測驗1200公尺時，突然在跑道上昏倒，一度失去生命跡象。（圖／翻攝自全國運動場館資訊網）

據指出，53歲的莊瑞龍今年10月12日起，到桃園中央警察大學參加警佐班第40期第4類第4梯次受訓課程，27日下午在田徑場進行1200公尺跑步測驗時突然倒臥在跑道上，現場人員立即查看，但一度失去呼吸心跳等生命跡象，經初步以AED、CPR急救後已恢復呼吸心跳，但意識仍不清楚。

▲員警莊瑞龍27日在警大受訓測驗1200公尺時，突然在跑道上昏倒，桃園市消防局緊急醫護後送往林口長庚醫院。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局坪頂消防分隊趕抵時，初步研判莊員為ROSC（恢復自發性循環），救護員持續給予CPR、IV注射，並立即轉送往林口長庚醫院急救，警大也通知莊員家人北上到院照顧。

據初步了解，莊瑞龍雖擅長跑步，但疑似心臟問題導致跑步測驗時昏倒，目前意識尚未恢復，醫院已陸續進行斷層掃描與心導管等救護治療，希望莊員能盡速恢復意識。

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