28歲男健身房「肩推一半」突倒地抽搐　緊急送醫昏迷指數4

記者黃子倩／高雄報導

高雄市一名28歲的男子24日晚間接近9點時，到鳳山區一家健身房運動，在進行肩推項目時，人卻突然陷入昏迷，消防隊到場時他意識不清，救護人員緊急將人送往醫院，不過該名男子到院時雖然有呼吸心跳，昏迷指數至今仍只有4，醫師表示患者是腦溢血，目前人仍在醫院加護病房觀察、尚未脫離險境。

▲高雄一名28歲的男子到健身房運動時，突然昏迷倒地。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據消防局鳳山分隊隊員鄭雪慶的說法：「現場患者倒在健身房2樓，人意識不清，身體有抽搐及嘔吐的狀況，我們到達現場時，檢查患者的瞳孔，兩側瞳孔不對稱，我們給予排除口中異物之後，將患者送上救護車，給氧後送醫。」

▲消防局隊員說明當時狀況。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據了解，這起意外發生在24日晚間接近9點，當時28歲的王姓男子在鳳山區文衡路上一家健身房運動，在教練的指導下，正在做肩推項目，沒想到做到一半卻突然倒地，附近的人看了全都嚇傻；警方表示，事發當下健身房的人員第一時間通知119，趕赴現場處置，警方到場時男子就已經倒在地上。

▲28歲男子到鳳山區文衡路上一家健身房運動突然昏迷。（圖／翻攝Google Ｍap街景）

《ETtoday新聞雲》記者致電到該健身房，健身房以主管不在為由，尚未給予回覆；警方則指出，這起事件發生當下，健身房人員第一時間報警、並通報消防隊到場，並沒有延誤處置的狀況。

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