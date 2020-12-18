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金融借錢廣告「歧視貧窮」　京東致歉稱迷失自我

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▲▼京東借貸廣告（圖／翻攝京東、新商業聯播）

▲大陸京東金融借貸廣告被網友批評，歧視低收入者。（圖／翻攝 新商業聯播）

記者任以芳／綜合報導

大陸電商業者京東集團近日一則金融借貸廣告，引發網友強烈抗議，認為有「歧視低收入戶的偏見。」京東三天之內再次道歉，「強調創意是迷失自我，將從源頭查起，從團隊文化的根源深處找問題，並對相關管理者和責任人進行嚴肅處理。」

大陸媒體IT之家報導指出，大陸360借貸廣告被爆出價值觀扭曲，京東近日也重蹈覆轍，借貸廣告明顯傳達「對低收入階層的歧視。」

▲▼京東借貸廣告（圖／翻攝京東、新商業聯播）

▲京東借貸廣告創意惹爭議。（圖／翻攝 新商業聯播）

根據廣告內容安排，一名穿著樸素的男子帶老母親坐飛機，老母親暈機想吐遭到旁人嫌棄。此時，男子手機只剩 50 元人民幣，升艙需要高額費用。這時，後排一名西裝革履的男子拿該男子手機操作，開始推銷京東金融。

廣告內容想強調金融網路借貸的快速、方便性，創意內容被大陸網友批評是「歧視貧富差距」的惡劣示範。甚至有網友指出，京東創辦人劉強東本身也是農村子弟，照理說應該將心比心，怎麼會放任底下人寫出歧視文案。

面對外界指責，京東金融 App 15日在官方微博發文回應稱，「經過內部的嚴格調查，該短視頻傳播系因團隊管理不善、審查不嚴，導致違規上線。公司已第一時間將該視頻下線，對此次短視頻存在的嚴重價值觀問題，將承擔全部責任。」

相隔三天後，京東再次發最新道歉文，內容首先指出，「我們再次向大家誠摯道歉! ! 沒有任何理由，我們完全做錯了。」並且承認京東金融短視頻廣告事件不僅僅是管理審核的問題，更是操作團隊的導向、文化和價值觀出了問題，一味的為了追求業績，迷失了自我，喪失了責任，丟掉了初心！京東也再三強調會追出原因，徹底改進。

▼京東道歉文。（圖／翻攝京東）

▲▼京東借貸廣告（圖／翻攝京東、新商業聯播）

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