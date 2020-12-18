湖南、江西電力吃緊原因　陸網友：說缺煤炭太搞笑

▲12月以來，大陸南方近日發生電力吃緊情況。（圖／翻攝 觀察者報導）

記者任以芳／綜合報導

大陸南方近日發生電力吃緊情況，湖南、江西、浙江出現省電措施。對此，大陸國家發展和改革委員會17日回應，主要經濟持續穩定恢復和多地低溫天氣等影響，尤其湖南、江西煤炭運輸距離較遠、外受電能力有限，造成12月用電需求增長。結果，這項說法引起大陸網友吐槽，「說大陸缺煤炭是很搞笑的事情。」

據中新社報導指出，南方電力短缺有諸多原因，主要工業生產高速增長和低溫寒流疊加導致電力需求超預期高速增長。進入12月，湖南、江西用電需求高速增長，位居全國前列。

大陸發改委指出，一是工業生產快速恢復拉動用電增長。湖南、江西、浙江11月份規模以上工業增加值同比增長，比全國平均水平高2個百分點。

二是遭遇極寒天氣進一步增加用電負荷。12月以來，受強冷空氣影響，湖南、江西氣溫異常偏低。這些地區採暖以電力為主，遇到極寒天氣進一步加劇電力消耗。

三是外受電能力有限和機組故障增加電力保供困難。湖南外受電通道能力600萬千瓦、江西外受電通道能力260萬千瓦，目前已全部送足。煤電因長期高負荷運行故障風險增加，湖南嶽陽電廠、寶慶電廠機組近日相繼故障停運，影響電力供應102萬千瓦。

▲大陸網友回應。（圖／翻攝 觀察者報導）

大陸家發改委指出，「湖南、江西由於煤炭運輸距離較遠、外受電能力有限，一直就是冬季保供的重點地區，在用電負荷高峰可能出現供應缺口。」針對近期出現的電力供應缺口，湖南、江西政府部門採取有序用電措施，按照預案有計劃壓減工商業企業用電，居民生活用電未受影響。浙江不存在電力供應不足情況，部分地方節能減排，採取限制電力消費措施。

針對大陸發改委缺電回應，不少網友在大陸媒體觀察者報導留言回應，有人認為「浙江城市燈光消耗電力，必要時候該關。」、還有人諷刺「大陸本身就是一個建在煤礦上的國家，說缺煤是很搞笑的事。」

▼陸網友呼籲大陸南方缺電就該節省燈光秀。（圖／翻攝 觀察者報導）