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俄羅斯舞團險釀防疫破口緊急取消演出　李永得：很好的經驗

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▲▼莫斯科古典芭蕾舞團來台演出，不料至今累計8名團員確診，所有演出取消。（圖／聯合數位文創）

▲莫斯科古典芭蕾舞團來台演出，不料至今累計8名團員確診，所有演出取消。（圖／聯合數位文創）

記者林銘翰／台北報導

莫斯科古典芭蕾舞團累積8人確診，中央流行疫情指揮中心日前宣布，所有在台演出取消，其餘團員列接觸者居家隔離，引起一連串軒然大波。對此，文化部長李永得18日表示，依照規定在居家檢疫期滿後，自主管理要確認再檢出沒有問題才可以登台演出，有檢出的話就停止演出，「這的確是一個很好的經驗」。

莫斯科芭蕾舞團意外衍生案外案，依照相關規定，藝文團體須完成14天居家檢疫和7天自主健康管理後才可登台演出，主辦單位雖替舞團成員安排14天居家檢疫，卻在還沒完成7天自主健康管理之前，就安排舞團登台演出，險釀成防疫破口。

行政院長蘇貞昌18日率領相關部會赴立法院進行施政報告並備質詢。李永得會前受訪時表示，這的確是一個經驗，要確定居家隔離檢疫期滿後的自主管理期間，是不是要演出，昨天是一個很好的經驗，應該要確認再檢出沒有問題，才可以演出，有檢出的話就停止演出，這是一個很合理的決定。

▲▼立法院委員會-李永得。（圖／記者周宸亘攝）

▲文化部長李永得。（圖／記者周宸亘攝）

李永得指出，從這次的經驗來看，居家檢疫並不能完全保證一定安全，在自主管理期間可以採取兩個方式，第一是自主管理後再登台演出，不然就是在居家檢疫期滿、出關前再做一次檢驗，確保沒有問題才可以演出，防疫期間安全還是最高指導原則。

至於未來文化部是否將祭出規定，要求國外藝文團體完成14天的居家隔離後，須進行二採才可登台演出，李永得表示，二採或者在家自主管理期滿後，都可以做一個選擇，可能需要更加嚴謹。

此外，由於過程中有舞者一度堅持留在飯店、不願離開，外界也好奇其中是否產生溝通上的誤會。對此，李永得則說，這部分是由主辦單位、地方政府在處理，這個過程文化部並不是十分了解。

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