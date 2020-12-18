俄舞團14天隔離影片曝…3餐菜色、行程全公開！　台北街景也入鏡

▲俄羅斯古典芭蕾舞團成員涅恰耶娃。（圖／翻攝自YouTube／Ekaterina Nechayeva）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯古典芭蕾舞團8名成員確診，除了後續演出取消外，其餘44名團員也被列為隔離對象，將於18日分三班次離境。其中一位團員涅恰耶娃（Ekaterina Nechayeva）日前在Youtube上公開隔離14天的日常影片，除了每天自主訓練外，隔離期間的3餐菜色也曝光，她更提到人生第一次的地震經驗，「真的快要嚇瘋了！」

▲▼成員拍下台北街景。（圖／翻攝自YouTube／Ekaterina Nechayeva）



現年22歲的團員涅恰耶娃13日在Youtube個人頻道上，公開了抵台後14天的隔離生活，涅恰耶娃提到，她在2018年時也曾跟著舞團來台北表演，這次除了經過42小時轉機抵台之外，還必須遵守台灣政府規定進行隔離，也需每日測量體溫登記在防疫App上，直到14天結束後再做一次檢測。

▲需每日測量體溫登記在防疫App上。（圖／翻攝自YouTube／Ekaterina Nechayeva）



涅恰耶娃表示，她每天大約10點起床、飯店會在11點將早餐放在門外，讓團員自行取用，接著中午12點至下午1點透過ZOOM上視訊課程，下午1點半至3點吃午餐，並練習腳尖點地（Pointe）和揮鞭轉（Fouette）。晚上6點結束線上課程後，6點半吃晚餐，大約8、9點就會結束一天行程準備放鬆休息。

▲▼隔離期間三餐菜色曝光。（圖／翻攝自YouTube／Ekaterina Nechayeva）



除此之外，她也在隔離期間經歷了人生第一場地震，她真的快要嚇瘋了，「我知道這對台灣人來說並不是很大，但當時我正在跟朋友視訊，我已經抓好包包跟文件，需要的話我會立刻衝出門。」

▲▼涅恰耶娃將房間重新布置方便練習。（圖／翻攝自YouTube／Ekaterina Nechayeva）



涅恰耶娃說，雖然隔離期間她睡得不是很好，可能是房間空氣不流通或是時差關係，「但為了自身和周圍人們的安全，還是必須好好遵守隔離規則，而且台灣現在只有500多例確診，跟其他國家相比真的少了。」她也期待結束隔離後可以在台北展開演出，「尤其台灣的人事物都很棒，等不及可以好好探索台北。」

目前在文化部、台北市政府及指揮中心協調之下，舞團的表演已經全部取消，並於今（18）日於指揮中心協調安排下，將剩餘團員44人，以三班機送返！全程採取似專案泡泡狀態，與航空公司安排特殊座位及專屬廁所，且需配戴口罩。

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