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LIVE／境外移入+2、俄舞團員今全離台　指揮中心最新說明

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生活中心／台北報導

今（18）日國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2時召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明病例情況與後續防治作為。莫斯科芭蕾舞團共計8人染疫，餘下44名陰性團員今日分三批送返，下午記者會也會一併說明。

莫斯科芭蕾舞團總計52人，有4人在16日確診，指揮中心緊急二採，昨日又新增4名個案，指揮中心宣布舞團在台12場演出全部取消，44位檢驗陰性的團員原本在福華飯店隔離，後來分批送往台北安心檢疫旅館。經過俄駐台外館交涉，44人今日分3班機離台，1名日籍團員及美國籍經紀人上午已搭機返日本及美國，剩餘42人預計晚上飛回莫斯科。

指揮中心統計，國內目前累積759例確診，分別為667例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、616人解除隔離、其餘住院隔離中。

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▲▼今(12/3)新增1例境外移入，中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

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