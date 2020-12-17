幼兒一天吃21公克鎘米就超標！衛福部搞烏龍　次長竟稱可吃2.5公斤

▲衛福部次長薛瑞元。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

消基會日前抽測出4件嬰幼兒副食品重金屬鎘含量超標，引發外界擔心。衛福部今（17日）稍早召開記者會指出，以10公斤小孩為例，一天要吃到2.5公斤的含鎘白米，才會超標。不料，在不到1小時後，將之改為「10公斤的小孩，一天只要吃到21克的含鎘生米，就會超標」。相較於先前公布的數字相差近百倍，突然「標準急轉彎」引發現場媒體的質疑。

農委會今日偕同衛福部、環保署召開聯合記者會，針對嬰幼兒副食品鎘限量標準之食用安全問題，完整清楚説明。會後衛福部次長薛瑞元接受媒體訪問時指出，WHO（世界衛生組織）的鎘一天攝食量標準是每人每公斤約1微克，以2歲的10公斤小孩為例，一天要吃到2.5公斤的含鎘白米，才會超標，因此換算下來後，目前訂定的0.04ppm相對是安全的。

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▲消基會日前抽測20件嬰幼兒米製副食品，其中4產品「重金屬鎘含量」超標。（圖／記者許展溢攝）

薛瑞元也提到，未來會加強管理嬰幼兒食用，只要在食品包裝上或是廣告上，有提到或是暗示可以給嬰幼兒食用，衛福部將加強抽驗，讓其商品不會超過0.04ppm，讓消費者安心食用。

但記者會後不久，食藥署馬上表示數字提供錯誤，並說明，WHO針對鎘提出暫定每月容許耐受量，每個月每公斤體重是25微克，以稻米0.4ppm來計算的話，10公斤的小孩每個月吃625克以上的米，一天21克的含鎘生米以上會超標。短短不到一小時，官方提供的數字相差百倍，另現場媒體引發諸多質疑。