台灣豬標章分好幾種　衛福部：不會混淆「用其他方法貼」也可以

▲左為衛福部統一印製；右為須向農委會申請才能獲得的台灣豬認證標章。（圖／經濟部官網、農委會翻攝）



記者許展溢／台北報導

萊豬元旦後開放，農委會祭出「台灣豬標章」，要業者申請，讓民眾吃安心，不過傳出讓業者混淆，因衛福部也推出標章，且兩相對比超像外，一個是「台」、一個是「臺」，加上還有地方政府版本。農委會主委陳吉仲今（17日）被問此事說，以後只要看到圓形的就都是國產豬。衛福部則強調，不會混淆。

農委會今下午臨時針對近日消基會抽檢嬰幼兒米餅，有4件含重金屬鎘含量超標說明，也出席的衛福部次長薛瑞元被問標章很相同一事先是說，衛福部的是「標示」，農委會的才是「標章」。接著他表示，「衛福部標示沒有標準問題，農委會的標章才有」，並說這只是標示肉品來源國是哪裡的作用，沒有什麼標準問題。

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▲薛瑞元說，用其他方法貼「本店全部使用台灣豬」也可以。（圖／記者許展溢攝）



是否考慮整合？薛瑞元指出，有些餐廳也沒用這個，用其他方法貼「本店全部使用台灣豬」也可以，但要怎麼稽查？他表示，只要有貼出來讓消費者看到就好。不過媒體認為兩個標章就是很像，農委會的是要審核，衛福部不用審核，標準根本不一致。

薛瑞元進一步解釋，業者選用農委會標章，不用衛福部也是可以，對於混淆說法，他連說兩次「不會啦」，農委會和衛福部的標章怎會混淆，最後強調事後都會稽查並溯源。