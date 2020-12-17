「痛痛女孩」賠償恐生變　衛福部改規定最高行廢棄發回更審

▲痛痛女孩父親曾在立法院召開記者會，呼籲衛福部不要再上訴。（圖／記者洪巧藍攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市女國中生Bella，2016年接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，卻在6天後出現關節炎，申請藥害救濟卻遭駁。Bella打起行政訴訟，衛福部竟在訴訟期間修改規定，限縮賠償要件。不過台北高等行政法院仍判Bella勝訴。案經上訴，最高行政法院認為，此類訴訟應適用判決當下的新法，17日廢棄發回更審。

本案乃因Bella於2016年9月30日，在校接種HPV疫苗，但6天後開始出現雙膝後膝膕痛、雙肩痛、雙手肘內側彎曲痛、定踝痛等症狀，疑似接種疫苗誘發幼年型關節炎，經過診斷後，最後確定為「幼兒型多發性關節炎」，即俗稱的「痛痛女孩」。

Bella父親於當年12月中，檢具預防接種受害救濟申請書及相關資料，向衛福部申請救濟89萬2352元。但衛福部的預防接種受害救濟審議小組（VICP）認定身體反應與施打疫苗無關，不予補償，僅考量Bella一家為釐清其症狀與預防接種的關係，所施行的合理檢查及醫療費用，故依照舊《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》相關規定，酌給醫療補助3萬元。Bella父親不滿，提出行政訴訟救濟。

一審台北高等行政法院審理，訴訟進行期間，衛福部修改《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》規定，把鑑定預防接種與受害情形關聯性其中一項分類「無法排除」，改為「無法確定」，等於限縮賠償要件，讓Bella更難以受償。因此北高行認為Bella在訴訟中處於不平等弱勢地位，應由衛福部負擔舉證責任；且適用先前有利於Bella的規定，「無法排除」發病與疫苗接種關聯性。北高行因此撤銷原處分不利部分，要求衛福部應重新酌定補償金。

衛福部不服，上訴二審最高行政法院。最高行政法院於17日做出判決，認為北高行逕以舊法規判定衛福部違法有所違誤，應該要依新法規針對衛福部所為無關之認定有何違誤之處予以論述；此外，北高行也應該討論原處分在認定「無法排除」的情形下所為之處分是否合法，而非率以論斷其違法即撤銷之。故最高行將全案廢棄，發回北高行更審。

