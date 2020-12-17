4米餅鎘超標是否為嬰幼兒食品　衛福部反問媒體「感覺如何？」

▲薛瑞元說，旺仔營養精純米餅量販包、喜稼園米餅還要確認是否為嬰幼兒副食品。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會今（17日）下午臨時針對近日消基會抽檢嬰幼兒米餅，有4件含重金屬鎘含量超標一事，找衛福部、環保署齊開記者會，對於4件是否都確定是嬰幼兒食品？衛福部不願正面回應，一度叫現場記者看看，「看大家感覺如何？」

農委會日前表示，食米（白米）鎘含量的標準0.4ppm，4間業者原料都沒問題，而嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品鎘的限量是0.04ppm。消基會檢出4件分別為「義峰糙米米夫」、「旺仔營養精純米餅量販包」、「三立乳兒米餅」和「喜稼園米餅（糙米）」，檢出鎘介於0.05～0.3 ppm，超過限量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲面對媒體詢問4件是否確認為嬰幼兒食品？吳秀梅要大家自己看。（圖／記者許展溢攝）



到底產品是給一般人食用？還是嬰幼兒？媒體追問衛福部是否能確定該歸為哪一類？食藥署署長吳秀梅說，可以「給大家看看，看大家感覺如何？」， 現場記者認為直接說並不困難，最後她拿出列印的4款包裝給衛福部次長薛瑞元。

薛瑞元說明，義峰糙米餅包裝有一個奶瓶跟一個小孩子，問媒體認為是在講什麼？接著說，大家看到三立的乳兒會是什麼？旺仔營養精純米餅量販包的包裝，和喜稼園米餅的文字不清楚，都要再確認，也就是有2件還未認定是否為嬰幼兒副食品。食藥署最後強調，判定是否為嬰幼兒食品部分，近期會公布檢驗結果。

▲▼薛瑞元說，義峰糙米餅包裝有一個奶瓶跟一個小孩子，問媒體認為是什麼？（圖／記者許展溢攝）



另外，農委會副主委陳駿季提到，喜稼園號稱原料都是從友善耕作農田而來，經農糧署查證，結果都不是農委會登記有案的有機農田或友善耕作，只是農民自己號稱從事有機耕作模式，已請農業試驗所以協助、輔導角色前往採樣，了解這塊土地鎘濃度到底為何。