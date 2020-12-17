舉國扶持造晶片　陸財政部頒最高10年免稅激勵

▲中國積極發展積體電路相關產業，力求自主製造高階晶片。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

支持積體電路相關產業發展，中國財政部17日在網站公告最新政策通知，對製程技術小於28、65、130奈米，且經營期在15年以上的積體電路生產器業或項目，施行免徵或減收企業所得稅激勵，時間範圍在一到十年不等。

按照中國財政部網站通報，該《國務院關於印發新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知》，是為響應日前國務院頒發的若干政策，促進積體電路和軟體、高科技產業高質量發展。

通知表示，國家鼓勵的集成電路（積體電路）線寬小於28奈米（含），且經營期在15年以上的集成電路生產企業或項目，第一年至第十年免徵企業所得稅；另通知對65、130奈米製造技術資質的企業，亦有不同程度的所得稅免徵和減收規定。

通知強調，國家鼓勵積體電路領域包括設計、裝備、材料、封裝、測試企業和軟體企業，自獲利年度起，第一年至第二年免徵企業所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅；通知還對企業發生虧損、正在執行原有優惠條件、同時符合多項優惠資格的企業，提出相應規定。

大陸財政部網站表示，本公告已於2020年起開始執行，替代部分過去的所得稅優惠措施。

近年，中國大陸為突破美國科技封鎖，在半導體領域可說是動作頻頻，包括這幾天內，中芯國際迎來前台積電營運長蔣尚義回鍋，惟同樣出身台積電的聯合執行長梁孟松向董事會閃辭，均引發國際關注。

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