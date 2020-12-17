蘇貞昌：明年5月報稅基本生活費調7千　205萬戶受惠一家四口可減2萬8

▲行政院17日院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

財政部公告2020年度每人基本生活費調高至18.2萬元，較去年的17.5萬元大增7千元，是歷年來最大調幅，預估明年5月將有205萬戶受惠、減稅利益96.57億元。

對此，行政院長蘇貞昌說，台灣經濟逆勢正成長，在這時候，政府核算基本生活費時沒有以課稅為目的，反而能夠注意到民眾生活、基本生活費並適時調高，這個是非常重要的態度。

蘇貞昌表示，財政部剛剛已經宣布，今年度每人的基本生活費將由17萬5000元調高到18萬2000元，也就是一次一個人調高了7000元。換算成四口之家，家庭綜合所得稅額就可以減少2萬8000元，全台灣有205萬戶受惠，這是歷年來最高，110年5月申報綜合所得稅時就可以適用。

蘇貞昌表示，今年全世界都是最艱苦的一年，台灣卻能全國人民、舉國上下同舟一命、共同奮鬥，我們防疫做到最好，經濟成長也是全世界極少數可以正成長的國家，「在這個時候，政府在核算基本生活費時，並沒有以課稅為目的，反而能夠注意到民眾生活、基本生活費並適時調高，這個是非常重要的態度，也是政府應該有的態度」。

「政府做這個調整、惠及全台灣205萬戶的國人同胞，明年報稅的時候，馬上就可以適用。」蘇貞昌表示，這個展現國人同胞一起努力、大家一起受惠，同時也展現政府的效率與誠意，希望國人同胞能夠好好把握，也能夠好好地運用，大家一起努力，讓台灣能夠更好。

▼財政部公告2020年度每人基本生活費調高至18.2萬元，較去年的17.5萬元，大增7千元，是歷年來最大調幅（圖／記者湯興漢攝）

