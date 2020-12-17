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影／聖誕跨年衝北北桃！　好拍好玩情報一次看

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新聞節目中心／綜合報導

聖誕節即將到來，緊接著是跨年及元旦假期，台北市政府副發言人黃瀞瑩17日在ETtoday《雲端最前線》節目中，邀請大家到大稻埕穿和服、拍美照，不能出國去京都，也能體驗懷舊風格；新北市政府副發言人戴湘儀則推薦今年擴大舉辦的耶誕城活動，除了有精彩的耶誕樹光雕投影，還有更多小驚喜等著民眾去發掘。

《雲端最前線第948集完整影片-FB》

《雲端最前線第948集完整影片-Youtube》

▲▼台北市政府副發言人黃瀞瑩,新北市政府副發言人戴湘儀,桃園市政府副發言人吳安琪。（圖／翻攝雲端最前線）

《雲端最前線》17日邀請黃瀞瑩及戴湘儀、桃園市政府副發言人吳安琪同台，一同分享北北桃旅遊情報。黃瀞瑩指出，今年北市選擇了7個區域，放置不同的主題燈飾，每個燈飾的設計、巧思都不太一樣，歡迎大家到處走走，去搜集7個不一樣的燈飾。

黃瀞瑩還指出，西區門戶計畫讓整個大稻埕重新熱絡起來，其中永樂市場販賣許多不同風格的布款，市府就運用布料，在永樂市場外面高掛布製燈籠；此外，過去大家到京都喜歡穿和服、化妝上街拍照，「現在在大稻埕就可以做這件事情！」大家可以換旗袍，做出不同的髮式、妝容，還搭配拍照，「雖然不能去京都，可以來大稻埕體驗懷舊風格」。

黃瀞瑩還提到，每年的101跨年煙火都吸引滿滿人潮，因此今年市長柯文哲特別推薦周邊很多觀賞區域，讓大家提前去卡位，或是透過線上轉播觀賞跨年煙火及晚會。

▲▼台北市政府副發言人黃瀞瑩,新北市政府副發言人戴湘儀,桃園市政府副發言人吳安琪。（圖／翻攝雲端最前線）

戴湘儀則說，2020是新北歡樂耶誕城10週年，今年共有4大重點，首先是展期最長，一路從11月13日展到明年1月3日，再來是跟最多迪士尼經典童話故事合作，可以現場可以看到非常多的迪士尼主角，像是六大公主、小飛象，也佈置了許多藝術裝置，並將範圍從板橋站主燈區延伸至府中站。

戴湘儀接著說，主打的迪士尼光雕投影秀非常美，從捷運站一走出來，就可以看到光雕投影在聖誕樹、市府大樓上，還有小火車配合主燈展現，而每個整點、半點都會有光雕投影演出。

▲▼台北市政府副發言人黃瀞瑩,新北市政府副發言人戴湘儀,桃園市政府副發言人吳安琪。（圖／翻攝雲端最前線）

吳安琪表示，桃園的跨年晚會一直都辦在高鐵前廣場，這地方有個好處，就是搭高鐵可以到、搭機捷也可以到，且機捷會因為跨年晚會當天不打烊，讓年輕朋友不用開車去塞車，搭乘大眾運輸去嗨翻一整晚，而今年也都是年輕朋友非常喜歡的卡司。  

她並說，現在青埔現在正在舉辦的JETS嘉年華也離跨年場地、五月天演唱會場地很近，因此推薦大家在12月31日到桃園青埔從早玩到晚，並在桃園跨年，開心地迎接2021，「也記得給辛苦的工作人員一個掌聲！」

另外，吳安琪還提到，桃園龍潭大池也將在跨年夜施放100秒煙火秀，遊客還能踩船遊湖、漫步斜張式吊橋，環湖步道也是休息的好地方，以及當地信仰香火鼎盛的南天宮，都是假期的桃園好去處。

▲▼台北市政府副發言人黃瀞瑩,新北市政府副發言人戴湘儀,桃園市政府副發言人吳安琪。（圖／翻攝雲端最前線）

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