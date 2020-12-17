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2021台中跨年晚會超吸睛　188秒專屬煙火秀中央公園首登場

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▲▼台中市政府2021跨年晚會記者會。（圖／台中市政府提供）

▲台中市將舉辦2021跨年晚會，將在水湳中央公園與大里仁化公園舉辦。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府為迎接2021年，將舉辦「犇向幸福！2021台中跨年夜」跨年晚會，地點分跨水湳中央公園即大里仁化公園，並邀請知名藝人蕭敬騰施LION、田馥甄、林宥嘉、周蕙等40多組超強卡司接力登場。新聞局長黃國瑋說，台中跨年有「五大第一」，場地第一、卡司第一、轉播第一、大里第一及參與層第一，呼籲民眾配合現場防疫措施，全程配戴口罩，開心迎新年。

▲▼台中市政府2021跨年晚會記者會。（圖／台中市政府提供）

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▲▼記者會邀來鼓鼓呂思緯及婁峻碩現場演出。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市政府2021跨年晚會記者會。（圖／台中市政府提供）

台中市新聞局今天舉辦台中跨年記者會，由大里現場主持人許志豪與水湳現場主持人同時也是今年新科金鐘主持人蔡尚樺搭檔；現場也邀請鼓鼓呂思緯、以狼人殺走紅的嘻哈才子婁峻碩雙帥到場助陣，鼓鼓呂思緯特別演唱《老實情人》搶聽為快，婁峻碩接著帥氣登場，獻出台中跨年處男秀，直呼：「太幸運了！今年是他第一次到台中跨年，非常期待，感謝台中給他這個機會，當晚演出保證精采。」

新聞局長黃國瑋表示，2021台中跨年五大第一，首先「場地第一」，台中跨年佔地全台灣最遼闊，首度移師水湳中央公園舉辦，也是全台最大場戶外舞台；第二「大里第一」，大里仁化公園首次盛大舉辦跨年晚會，當天共有超過20組藝人輪番上陣，帶來一首首經典回憶殺台語歌曲。

▲▼台中市政府2021跨年晚會記者會。（圖／台中市政府提供）

▲新聞局長黃國瑋呼籲民眾配合活動現場防疫措施，大家能快樂倒數迎新年。（圖／台中市政府提供）

他也說，第三「卡司第一」，「中央公園」於12月31日晚上7時開始，主持人陣容有納豆、蔡尚樺、瑪麗，由蕭敬騰獅子LION帶來開場表演，跨年倒數前壓軸包括田馥甄、周湯豪，跨後壓軸為林宥嘉；另外有周蕙、鼓鼓呂思緯、高爾宣、婁峻碩、ØZI、告五人、陳零九、邱鋒澤、閻奕格、G.O.F、李友廷、艾薇等卡司。

「大里仁化公園」則從晚上7時開始，主持人陣容有于美人、蔡昌憲、許志豪，由王識賢陪大家倒數，婁峻碩跨後壓軸，另外有詹雅雯、張秀卿、許富凱、葉諾帆、荒山亮、無雙樂團、陳孟賢、江惠儀、林喬安、張語噥、林孟宗、余凱揚、李子森、吳美琳、許晉豪、袁皓維等卡司在大里跨年現場同歡。

第四「轉播第一」，結合有線、無線電視頻道，由三立都會台（CH30）、TBC台中資訊台、台視全程直播；另外海外頻道則有三立國際台、新加坡Starhub、馬來西亞-Unifi；網路直播平台則由台灣大哥大MY VIDEO、三立YOUTUBE專區、三立新聞網直播室、VIDOL、VIDOL YOUTUBE直播，大家可以透過這些平台看到現場精采盛況；最後是「參與層分布第一」，高達40多組巨星齊聚台中，聚集的粉絲年紀層廣泛，一起開心迎接新年。

此外，今年市府邀請大稻埕情人節知名煙火團隊，跨年晚會當天在水湳中央公園打造188秒專屬跨年煙火秀，以50種以上花色拼盤，排列組合共計超過70種變化，煙火總發數高達近9千發，將帶給民眾目不暇給的感官饗宴。

交通局長葉昭甫也說，活動期間場地周邊將進行交通管制，呼籲多利用大眾運輸工具前往活動會場，避免壅塞，「水湳現場」規劃4條接駁專車路線往返水湳中央公園；「大里現場」規劃3條接駁專車路線，分別從太平運動場、大里運動公園、霧峰阿罩霧公園往返修平科技大學(鄰近大里仁化公園)。

有關「2021台中跨年晚會」詳細活動內容及交通資訊等，可至活動官網（網址：https://www.taichungnewyear.com.tw/2021 ）查詢，也呼籲民眾安心防疫看演出，參與跨年活動請全程佩戴口罩。

今日記者會，新聞局長黃國瑋、建設局長陳大田、交通局長葉昭甫、消防局長曾進財、法制局長李善植、觀光旅遊局長林筱淇、農業局長蔡精強、文化局長張大春、豐原區長洪峰明、沙鹿區長廖財崇、梧棲區長溫國宏、烏日區長陳嘉榮、大肚區長白峨嵋、后里區長賴同一、南屯區長林秋萬、市議員冉齡軒、張彥彤、劉士州，以及市議員陳政顯、陳文政等服務處代表皆到場共襄盛舉。

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