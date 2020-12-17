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民團曝「廢萊豬行政命令」調查　民進黨竟僅「1人」公開反對！

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▲▼民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會 蘇偉碩醫師。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

下週立法院將表決萊豬開放的行政命令，反萊豬民團17日召開記者會，公佈立委假投票調查，「是否廢止衛福部的8項行政命令，禁止萊豬進口？」結果顯示，僅民進黨莊瑞雄願公開反對。

調查結果指出，國民黨37位立委皆會投票廢止行政命令，另外民眾黨5位、時代力量3位及無黨籍立委1位也同意廢止開放萊豬，合計共46位立委表達反對開放萊豬立場。

民團發言人李建誠表示，調查過程國民黨、民眾黨和時代力量立委一致表明反對萊豬開放立場，除了基進黨陳柏惟、無黨籍林昶佐和趙正宇以各種理由不願回應外，在野黨都有共識廢止行政命令，民團對敢於表達反對萊豬進口的委員予以肯定。而執政黨僅莊瑞雄辦公室表達反對廢止行政命令，其他立委皆不回答或不願表態。

李建誠表示，總統蔡英文的決策，執政黨立委至今僅1人響應，即便蘇貞昌拍胸脯保證嚴格管控，黨籍同志仍不敢表態力挺，最後就只能祭出黨意凌駕民意，硬幹到底，變成民主的悲劇。而投下開放萊豬的立委將被見證背叛民意，投票紀錄將成為出賣選民健康的證據。

民團成員王文心表示，黨意已經超越民意，民調顯示6到7以上的民眾反對萊豬進口，但從假投票調查中卻發現民進黨籍立委無法如實展現民意，台灣引以為傲的民主制度失靈，台灣歷經多次政黨輪替，但民進黨完全執政反而是讓民主代議制度崩毀，如果間接民主不再能被人民信賴，那就是政府逼人民上街頭，用直接民主的方式來表達小老百姓的意見。

2020秋鬥總指揮林子文表示，民意難以改變政府決策，形成一人獨裁，全民皆輸，民眾只好再上街抗爭。25日夜間將發起「哀悼民主，靜默夜行」的活動，晚上7點從自由廣場出發，邀請民眾穿黑衣持燭光繞行立法院至凱道，以無聲默哀的方式抗議獨裁政權。

除此之外，民團將接續於31日將夜宿凱道前埋鍋造飯，表達「共享最後的無萊豬宵夜」，隔日元旦升旗向獨裁政府表達抗議。林子文表示，院會表決前晚也將在立院外守夜，以音樂和演說方式對抗蔡政府反民主的極權獨裁，人民僅以堅定意志守護民主自由與科學的價值，不向綠色威權黨國屈服。

廢止開放萊豬行政命令假投票調查：
「請問貴委員在院會表決時，是否會投票廢止衛福部開放萊豬的8項行政命令，禁止萊豬進口？ 1.會 2.不會 3.不回答 」

1.會廢止行政命令
國民黨
曾銘宗、葉毓蘭、李貴敏、吳斯懷、鄭麗文、林文瑞、廖婉汝、翁重鈞、吳怡玎、陳以信、張育美、李德維、溫玉霞、蔣萬安、林奕華、費鴻泰、賴士葆、洪孟楷、林德福、羅明才、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、鄭正鈐、林為洲、林思銘、陳超明、馬文君、許淑華、陳玉珍、陳雪生、鄭天財、孔文吉、徐志榮、楊瓊瓔、江啟臣、謝衣鳯

民眾黨
賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如

時代力量
陳椒華、邱顯智、王琬諭

無黨籍
高金素梅

2.不會廢止行政命令
民進黨
莊瑞雄

3.不回答
民進黨
林楚茵、高嘉瑜、林淑芬、蘇巧慧、張廖萬堅、莊競程、黃秀芳、邱議瑩

不願回應
民進黨
吳玉琴、洪申翰、范雲、羅美玲、邱泰源、周春米、柯建銘、管碧玲、沈發惠、湯蕙禎、蔡適應、吳思瑤、何志偉、余天、吳秉叡、張宏陸、羅致政、江永昌、吳琪銘、賴品妤、鄭運鵬、黃世杰、何欣純、黃國書、陳秀寶、陳素月、蘇治芬、劉建國、王美惠、蔡易餘、陳明文、賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇、邱志偉、劉世芳、林岱樺、李昆澤、趙天麟、許智傑、賴瑞隆、鍾佳濱、陳歐珀、劉櫂豪、楊曜、伍麗華、陳瑩

基進黨 陳柏惟 無黨籍 林昶佐、趙正宇

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