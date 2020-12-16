黃珊珊：俄芭蕾舞團出演函問中央　只等到一句「請研擬防疫」

▲黃珊珊回應莫斯科公演相關防疫議題。（圖／記者袁茵攝）

記者蕭羽耘／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日公布，4名莫斯科古典芭蕾舞團成員確診新冠肺炎，目前榮總已二採其餘團員，預計結果下午6點半出爐，而主辦單位已先行宣佈今晚首演停演。對此，台北市副市長黃珊珊16日表示，15日北市已經函請指揮中心，考量目前國內公眾傳播的風險，以及民眾的心理因素，應該重新考慮是否要照常演出，但卻只等到中央一句「請文化部及主辦單位研擬防疫計畫」。

針對俄芭蕾舞團4名成員確診，黃珊珊在臉書說，主辦單位取消了今晚的首演，她認為，此次的表演團體享譽國際，公演門票幾乎完售，加上路途遙遠，要做出這個決定很困難，但是原定表演的地點就在台北市，作為地方政府，必須把民眾的健康安全擺在第一位，在無法確認市民安全的情況下，與其有風險，也只能延緩或暫停。

黃珊珊說，因此15日北市函請指揮中心，考量目前國內公眾傳播的風險，以及民眾的心理因素，應該重新考慮是否要照常演出，但卻只等到中央一句「請文化部及主辦單位研擬防疫計畫」。16日上午，北市在與中央的視訊會議中，也再度重申這樣的立場，儘管其他團員採檢的結果為陰性，但必須把觀眾的安全，把相關工作人員的風險放在第一位，認為今晚不宜也不妥讓節目如期演出。

她表示，現在主辦單位主動宣布今晚停演，她知道這個決定很困難，且「其實這應該由中央指揮中心來判斷」，或許更早一點公布，可以讓主辦單位和民眾有時間處理後續的因應措施，她認為，相關資訊應該要公開，讓民眾知道、讓觀眾知道，不可以讓他們陷入未知的恐懼。

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