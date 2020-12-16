　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊：俄芭蕾舞團出演函問中央　只等到一句「請研擬防疫」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼黃珊珊回應莫斯科公演相關防疫議題。（圖／記者袁茵攝）

▲黃珊珊回應莫斯科公演相關防疫議題。（圖／記者袁茵攝）

記者蕭羽耘／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日公布，4名莫斯科古典芭蕾舞團成員確診新冠肺炎，目前榮總已二採其餘團員，預計結果下午6點半出爐，而主辦單位已先行宣佈今晚首演停演。對此，台北市副市長黃珊珊16日表示，15日北市已經函請指揮中心，考量目前國內公眾傳播的風險，以及民眾的心理因素，應該重新考慮是否要照常演出，但卻只等到中央一句「請文化部及主辦單位研擬防疫計畫」。

針對俄芭蕾舞團4名成員確診，黃珊珊在臉書說，主辦單位取消了今晚的首演，她認為，此次的表演團體享譽國際，公演門票幾乎完售，加上路途遙遠，要做出這個決定很困難，但是原定表演的地點就在台北市，作為地方政府，必須把民眾的健康安全擺在第一位，在無法確認市民安全的情況下，與其有風險，也只能延緩或暫停。

黃珊珊說，因此15日北市函請指揮中心，考量目前國內公眾傳播的風險，以及民眾的心理因素，應該重新考慮是否要照常演出，但卻只等到中央一句「請文化部及主辦單位研擬防疫計畫」。16日上午，北市在與中央的視訊會議中，也再度重申這樣的立場，儘管其他團員採檢的結果為陰性，但必須把觀眾的安全，把相關工作人員的風險放在第一位，認為今晚不宜也不妥讓節目如期演出。

她表示，現在主辦單位主動宣布今晚停演，她知道這個決定很困難，且「其實這應該由中央指揮中心來判斷」，或許更早一點公布，可以讓主辦單位和民眾有時間處理後續的因應措施，她認為，相關資訊應該要公開，讓民眾知道、讓觀眾知道，不可以讓他們陷入未知的恐懼。

其他人也看了這些...

內閣不改組　綠營人士：蘇貞昌會做到明年底
內閣不改組　蘇貞昌笑答：總統跟行政院長最知道彼此辛苦

更多熱門新聞...

蔡英文攜手蘇貞昌的3大關鍵　5月談話暗藏「四字」密碼
總統府：蔡英文非常肯定支持蘇貞昌　炒作內閣改組毫無意義

振興一下我們的美麗

ET快訊
「我活得太累了！」陸國小生留絕望手寫信跳樓　媽抱遺體哀嚎
Gogoro銷量雪崩式慘跌！　網揪「2關鍵」：直接打回原形
冷空氣發威時間曝光！　水氣暴增「低溫探12°C」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

臉書聲援黎智英！蔡英文：全台灣、全世界看著香港自由法治被羞辱

影／NCC研擬《網管法》　陳冠安：大家關心「誰來界定」

過半民眾滿意蔡英文、陳時中奪10部會之冠　民進黨：行動改變台灣

快訊／沈智慧23秒「痛苦呵氣」影片曝光　小編：一度喘不過氣

黃珊珊：俄芭蕾舞團出演函問中央　只等到一句「請研擬防疫」

蔡英文下令全黨捍衛國防預算　不能拿台灣人安全開玩笑

莫斯科芭蕾舞團4人確診　柯文哲籲「照SOP走」：不要另開方便之門

蔡易餘：華航貨機塗裝惹議　建議部會多到中常會溝通

江啟臣痛批民進黨：刻意操作預算提案　把國家政策當政治攻防

張武修自清「從沒看過影片」未洩密　柯文哲：Who knows？

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

混凝土車迴轉「大截殺」機車炸碎　騎士煞不住衝車底...遭輾斃慘死　

乘客推嬰兒車下車「遭公車門夾」！司機急煞...妻嚇慘：被輾到怎辦

《驅魔麵館》金世正超能打！電梯一開眼神超殺　瘋女人殺夫斂財..惡鬼現身對話宿主

急尋紅衣客！3顆麻糬400萬元...　曾記開錯發票恐繳「20萬營業稅」

鄭元暢「炒」蚵仔煎...賣相慘不忍睹XD　海芬建議他見面會禮物送「胃藥」

臉書聲援黎智英！蔡英文：全台灣、全世界看著香港自由法治被羞辱

影／NCC研擬《網管法》　陳冠安：大家關心「誰來界定」

過半民眾滿意蔡英文、陳時中奪10部會之冠　民進黨：行動改變台灣

快訊／沈智慧23秒「痛苦呵氣」影片曝光　小編：一度喘不過氣

黃珊珊：俄芭蕾舞團出演函問中央　只等到一句「請研擬防疫」

蔡英文下令全黨捍衛國防預算　不能拿台灣人安全開玩笑

莫斯科芭蕾舞團4人確診　柯文哲籲「照SOP走」：不要另開方便之門

蔡易餘：華航貨機塗裝惹議　建議部會多到中常會溝通

江啟臣痛批民進黨：刻意操作預算提案　把國家政策當政治攻防

張武修自清「從沒看過影片」未洩密　柯文哲：Who knows？

洋蔥跟魚蝦一起吃會產生結石？關於洋蔥的4個迷思

勞動基金炒股案燒多家投信 　金管會主委：一直有在掌握！

梯田邊坡滿滿「蔓性馬纓丹」覆蓋　專家用這技術打造花瀑般視覺

「三不像」鮪魚現身東港魚市！考倒3、40年魚專家　以黑鮪魚高價賣出

中油查德股權移轉調查報告出爐！洽詢、簽約橫跨藍綠執政

港人偷渡台灣被拘！　深圳檢方今依「涉嫌偷越邊境罪」起訴10人

躲廢棄山洞41天！新竹男想求救「只找到猴子」：牠們會說話嗎？

美豔女賊連偷橡木桶2門市！濃眉鳳眼穿套裝戴口罩...店員驚呆

央行打炒房！都更分回宅開標冷　千萬「漢皇丰川」一毛不加標脫

《杏林醫院》女主角上吊戲拍完「失聲2年」　恐怖真相曝光

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

快訊／沈智慧23秒「痛苦呵氣」影片曝光　小編：一度喘不過氣

黎智英被押往法院！李俊俋嗆藍營「靜音」

7公務員爆收賄遭約談　北市府：政風室已介入協同調查

馬英九PO美食遭歪樓「眼睛」　衝Google熱搜冠軍

政院統編案延燒！羅友志曝1關鍵

國防部否認共機侵入我領空

中天記者問《網管法》　柯文哲：妳還在喔

鄭麗文爆蘇貞昌「不爽送總統」　政院斥混淆視聽

65K2步槍挨批老舊「水準停留上世紀」　軍方：現役武器妥善率達標

蔡英文民調2年成長3倍　蘇貞昌負評多於正評

柯文哲：對盧秀燕覺得很抱歉

盧秀燕當面向AIT處長霸氣表態：7成民意拒萊豬

蔡英文反擊社宅政策　土地準備了、財源找到了！

對華航貨機新塗裝失望　王婉諭：大聲說出「台灣的名字」

更多熱門

相關新聞

莫斯科芭雷舞團4人確診停演　北市：中央本來認為沒有必要檢測

莫斯科芭雷舞團4人確診停演　北市：中央本來認為沒有必要檢測

中央流行疫情指揮中心16日公布4名莫斯科古典芭蕾舞團成員確診新冠肺炎，目前榮總已二採其餘團員，預計結果下午6點半出爐，而主辦單位已先行宣佈今晚首演停演。對此，台北市副市長黃珊珊表示，北市府從昨天到今天都希望在沒有辦法確保市民的安全跟風險之前不能上演，這是台北市立場。

黃珊珊為萊豬赴政院　蘇貞昌：謙卑面對

黃珊珊為萊豬赴政院　蘇貞昌：謙卑面對

黃珊珊為萊豬再赴政院　黃珊珊籲：專區管理、清楚標示

黃珊珊為萊豬再赴政院　黃珊珊籲：專區管理、清楚標示

標「產地」還不夠　黃珊珊建議加註「是否含萊劑」

標「產地」還不夠　黃珊珊建議加註「是否含萊劑」

蘇貞昌講這句話　黃珊珊：像說我

蘇貞昌講這句話　黃珊珊：像說我

關鍵字：

黃珊珊俄芭蕾舞團

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

1年上山1次找到失蹤男！獵人曝50萬怎麼用

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

靠喝水熬41天！失蹤男到院對答自如　醫驚喊：不可能

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

快訊／找到了！新竹男中橫失蹤41天山洞內尋獲

小鬼走3個月…峮峮凌晨4點發文！

發燒送急診！6歲弟喊「媽媽我好累」突倒地亡

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

存活41天關鍵曝！家屬到處垂掛乾糧、巧克力

孫鵬一家同框淚曝「面對未知數」

YouTube　強制所有影片插入廣告

小賈斯汀真的追蹤「台正妹網紅」！

更多

最夯影音

更多
黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅
烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面