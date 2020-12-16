淫魔阿公把國中女當性奴害割腕　前男友衝家裡爆打揭3年獸行

▲少女長期遭外公性侵不敢說，靠割腕的疼痛來忘記不愉快。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者劉昌松／台北報導

還在念國中的小芸(化名)上課時常常手腕包著紗布，疑似割腕自殘，老師怎麼問都無法得知原因，直到11月間，小芸的前男友突然衝到小芸家中，爆打小芸的外公，警方到場排解，小芸前男友爆料，原來小芸從3年前起，長期遭外公性侵，台北地檢署調查後16日依對外滿14歲少女等罪起訴這名變態外公。

據了解，小芸出身單親家庭，媽媽改嫁後搬出去住，把小芸留給外公、外婆照料，小芸長年和外公外婆同房分床睡，因為外婆疾病纏身，不是住院，就是在家也都吃了安眠藥就呼呼大睡，讓外公有可趁之機，從2017年起，喝了酒就把小芸壓在床上，猥褻性侵得逞。

▲少女的前男友得知原委後爆打少女外公，才揭發這起家內性侵案。（示意圖／免費圖庫pxhere）

當時還在念國小的小芸因為全家經濟都靠開理髮廳的外公，擔心沒人可依靠，一直隱忍，上了國中後，越來越不能接受自己成了外公洩慾工具，想到靠著割腕的疼痛，來忘記在家中遭遇的不堪，有時還會直接往腿上劃刀，老師察覺有異而關心，但小芸始終不願說出原因。

2020年間，小芸某次不小心跟前男友說出遭性侵的事情，前男友氣得直衝小芸家裡，爆打小芸的外公，警察獲報到場了解原因，才揭發了這起家內性侵案，小芸立即被社會局安置，小芸的外公則是在警訊時坦承犯行。

檢警看到傷痕累累的小芸，擔憂小芸繼續做出傷害自己的行為，小芸卻一付不在意的樣子表示「現在安置的地方，沒有刀」，檢察官調查後，依小芸證詞，認定外公2017年間平均每月1、2次，2018年間每1、2個月1次，2019年至今平均每3、4個月1次的頻率，性侵小芸，依利用權勢性侵、對滿14歲少女加重強制性交等罪起訴外公。

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