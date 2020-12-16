押走上櫃老闆逼簽1.98億本票　太陽會長「鐵霸」兄弟等9人起訴

▲天道盟太陽會鐵霸率小弟強逼上櫃公司老闆簽下近2億元本票。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

天道盟太陽會會長曾盈富(別稱鐵霸、成吉思汗、鐵豹)，2017年間幫外商向美華電子公司董事長楊名衡討債，趁著楊因掏空案遭起訴獲得交保之際，派小弟將楊押走，威脅要對妻小不利，逼簽1.98億元本票，另外鐵霸又因不滿酒店幹部服務態度不佳，找人持刀教訓，台北地檢署16日依組織犯罪、恐嚇等罪起訴鐵霸和弟弟曾盈進(太保)等9人。

起訴指出，曾盈富、曾盈進兄弟，在2017年間先是到美華電子辦公室大鬧，逼楊簽下本票，隔年得知楊因涉嫌掏空案遭起訴交保1000萬元後，再把楊約出來，恐嚇「你現在是1000萬元交保，抓到山上應該就不是1000萬元可以處理的」，逼楊說出妻子和小孩的姓名，以及小孩就讀學校。

▲檢察官認定鐵霸是不法組織首腦，請求法院宣告強制工作。（圖／資料照）

之後楊盈富再找小弟，到楊的哥哥經營的整形診所潑漆，放話要楊出面解決債務，還不斷打電話給楊妻，恐嚇要對小孩子不利。2018年7月間，楊盈富又受大陸周姓女子委託，向另外一間整形診所要求解決醫美糾紛，診所人員怕得趕緊把周女的醫美款項全數退還，並且承諾會進行後續治療，直到周女滿意。

此外，曾盈富因為在酒店消費時，覺得服務生態度不佳，叫小弟持刀衝進酒店員工休息室，痛毆服務生，被害人肚子被刺穿、右掌肌腱斷裂、休克，但因怕再遭報復，撿回一命後拒絕報警。

檢警2019年展開搜索拘捕行動，又在曾的小弟住處搜出改造槍枝、子彈、西瓜刀等凶器，以及太陽圖案內嵌「霸」字的專屬磁扣徽章，檢察官調查後，認為楊盈富等人涉犯《組織犯罪條例》、恐嚇取財等罪嫌，依法提起公訴，並請求法院宣告曾盈富在服刑前先強制工作。

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