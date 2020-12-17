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陽明山國際大旅館占地「公燈處長80萬交保」　2技工聲押

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記者劉昌松、葉國吏／台北、綜合報導　

台北市知名溫泉旅館「國際大旅館」占用公有地一案，主管的北市公園路燈工程管理處長陳榮興，涉嫌指示花卉試驗中心主任宋馥華派員拆除圍籬，讓業者可繼續占地，今（17）早依涉圖利罪諭令陳榮興80萬元交保、、花卉試驗中心主任宋馥華50萬元交保；公燈處2名技工張家豪、黃銘鴻依違背職務收賄罪聲押禁見。

▲▼台北市工務局公園路燈管理處貪污案，處長陳榮興。（圖／記者劉昌松攝）

▲處長陳榮興80萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

位於陽明山北投溫泉區的國際大旅館，歷史悠久，古色古香的外觀與日式陳設，吸引不少遊客前往泡湯，不過北市府發現，業者長期違法占用公有地當停車場，2019年發文向業者催收相當於土地使用費的130多萬元補償金，但如果業者在期限內騰空還地，可依法減免補償金。

▲▼台北市工務局公園路燈管理處貪污案，花卉試驗中心主任宋馥華。（圖／記者劉昌松攝）

▲花卉試驗中心主任宋馥華50萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

專案小組獲報，業者在2019年底期限前，的確自行在公有地周遭架設圍籬，限制他人再進入公有地，因此獲得補償金減免，僅需繳交40多萬元，但主管土地的宋馥華不知何故，又在2020年1月間，派員去幫業者把圍籬拆了，讓業者可繼續使用作為停車場，等於讓旅館明明持續占用公有地，卻平白獲得減免近百萬元補償金優待，涉嫌圖利罪。

▲▼台北市工務局公園路燈管理處貪污案，技工黃銘鴻。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼公燈處2名技工張家豪、黃銘鴻依違背職務收賄罪聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼台北市工務局公園路燈管理處貪污案，技工張家豪。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署檢察官陳照世指揮廉政署蒐證告一段落後，16日依《貪污治罪條例》圖利等罪，搜索並約談宋馥華，同時因外傳宋的長官、公燈處處長陳榮興疑受民代關說而要求下屬處理，因此依並將陳榮興等公務員都約談到案。今早依涉圖利罪諭令陳榮興80萬元交保、花卉試驗中心主任宋馥華50萬元交保；公燈處2名技工張家豪、黃銘鴻依違背職務收賄罪聲押禁見。

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