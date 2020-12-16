投資賀歲片《大三元》千萬讓女兒軋一角　富婆對帳一看怒提告

▲2019年賀歲片《大三元》幕後投資人爆發餘款分配糾紛。（圖／資料照，牽猴子提供）

記者劉昌松／台北報導

好孩子娛樂公司負責人曾凱君前年籌拍賀歲片《大三元》，透過珠寶界頗有名氣的鄭姓女股東，找到女性友人入股1千萬元，並說好總資本8千萬，盈餘可按1/8比例分配，友人欣然入股，並安排女兒在片中軋上一角，但最後對帳發現，拍片總資金只有6千萬元，她應該拿到的餘款應該比1/8還多，台北地檢署16日依詐欺起訴曾、鄭等3人。

2019年上映的賀歲電影《大三元》，除了由Ella（陳嘉樺）、張軒睿擔綱主演，澎恰恰、王彩樺、黃仲崑、李沛旭、曾莞婷、方季惟、溫翠蘋等藝人都有參與演出，陣容盛大，但最後票房不如預期，資本並未回收。

但在電影開拍之前，好孩子負責人曾凱君為了募資，透過大股東鄭書瑄找上另名鄭姓女子入股，鄭女宣稱，當初好孩子和鄭書瑄說，拍片總資本是8千萬元，投資1千萬元，可按1/8比例回收，另外還將有徐乃麟等大咖也要入股，鄭女因此簽約答應投資。

▲《大三元》由Ella、張軒睿擔綱主演。（圖／資料照）

因為鄭女安排女兒在戲中軋上一角，前往探班時，剛好也見到客串演出的徐乃麟，讓鄭女興奮不已，雖然最後票房不如預期，但投資餘款最後要做分配時，鄭女對帳傻眼，發現原來總資本額只有6千萬元，照比例的話，她應該拿到1/6餘款，認為自己受騙。

檢察官調查，曾凱君和鄭書瑄本來就設定好，拍片目標資本只要6千萬元，入股1千萬元，可分得16.66%餘款，但曾凱君和鄭書瑄擔心利潤被稀釋，所以找鄭女入股時，故意謊稱總資本達到8千萬元，硬生生在合約上讓鄭女少了4.15%的分配比例，無論最後拍片餘款多少，都已造成鄭女損失，因此依詐欺罪起訴曾凱君、鄭書瑄和鄭的陳姓女經理3人。

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