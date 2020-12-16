爵士音樂饗宴18日永華市政中心登場 　請市民朋友一同共襄盛舉

▲2021台南市耶誕跨年系列活動「爵士∙樂無限」音樂會，將於18日周五晚上7時許，於永華市政中心西側廣場正式登場。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

由台南市政府主辦「2021台南市耶誕跨年系列活動」的第3場活動「爵士∙樂無限」音樂會，將於18日周五晚上7時許，於永華市政中心西側廣場正式登場，也為19日周六同場地的「浪漫情歌夜」演唱會進行暖身。

「爵士∙樂無限」音樂會原定於億載金城以索票方式舉辦，但卡司記者會後，民眾響應過於熱烈，市府團隊接獲不少民眾從網路或電話等各種管道熱烈詢問索票方式，甚至不少外縣市民眾都表達參與活動之意願。市府團隊擔心原訂辦理的場地無法容納大量的樂迷湧入，為滿足聽眾的需求，市府緊急將辦理地點更改至市府西側廣場，希望讓參加的朋友不用搶票，可以更輕鬆、自在的欣賞交響樂的演出。歡迎市民朋友攜帶野餐墊到現場，慵懶閒適的陶醉在迷人的樂音中，未免熟齡市民長時間於草皮久坐造成手腳不舒適，現場至少備有5千張椅子供市民朋友使用。

本次音樂會除了有國家交響樂（NSO）共襄盛舉南下演出外，更邀請來自荷蘭的達人秀冠軍馬丁賀肯斯（Martin Hurkens），以及英國熱播電視劇《唐頓莊園》的主題曲演唱者、古典與流行跨界歌手Mary-Jess，還有台灣美聲歌手、曾獲得金曲多項獎項的得主王若琳，一同帶來精采演出，歡迎市民朋友一同來12月18日晚間7時，一同來市府西側廣場欣賞爵士音樂饗宴！

國家交響樂團(NSO)部分將有20名音樂好手加上5位重量級的爵士樂手同台演出精彩樂曲，例如邁爾士•戴維斯(Miles Davis)的《Four》、艾靈頓公爵(Duke Ellington)的《It don't mean the thing》等等爵士名曲之外，另邀請知名歌手王若琳演出翻唱鄧麗君、美空雲雀、翁倩玉…等歌手跨越60到80年代的中、日、粵語經典情歌代表作，迷幻樂風與現場NSO管弦樂交互融合，更增添音樂的空間與時代感。

因18日、19日辦理活動之故，鄰近活動現場部分之交通道路將進行管制，請參與之民眾及用路人請依相關照規定改道，造成不便請市民朋友見諒。同時也溫馨提醒大家，配合中央公布的「因應秋冬COVID-19疫情防治專案」，請民眾活動前到網站填寫實聯制資訊（https://forms.gle/qggS5qGM4VtZwufA8），並戴口罩保障自己與他人安全。

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