越南國服秀暨美食饗宴登場　展現桃園多元文化特色

▲鄭文燦穿上越南國服與新住民一同走秀。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

「幸福桃園-越南國服秀暨美食饗宴」30日在中壢區舉行，繽紛亮麗的越南服飾令人為之耳目一新，市長苅文燦表示，桃園新住民人口突破6萬人，除了中國籍之外，以越南籍1萬多人占最多，因此桃園可說是越南色彩最濃厚的城市，明年社會局將成立「新住民事務科」，挹注更多資源支持新住民相關業務。

▲▼越南服飾亮麗，讓人為之驚艷。（圖／桃園市政府提供）





鄭文燦也穿上越南國服與新住民一同走秀，他談到，市府未來將規劃舉辦更多越南親子活動，希望多元文化成為桃園的城市特色。此外，市府於桃園設置了新住民文化會館，中壢則規劃設置「新住民培力中心」，希望幫助新住民朋友提升就業及創業力。

鄭文燦強調，越南與台灣地理位置接近，加上桃園越南籍配偶及移工人數相當多，市府積極推廣越南文化及越南語的學習，包括舉辦東南亞婚禮巡禮、東南亞農業文化展覽、閃亮越南演唱會等活動，希望新住民特有的母國文化能傳遞出去。

鄭文燦特別感謝桃園市越配權益促進會在疫情期間，發起縫製口罩活動，送到中壢的越南商店、餐廳等，協助宣導防疫措施，並在疫後精心規劃「幸福桃園-越南國服秀暨美食饗宴」活動，希望透過越南國服走秀及越南美食，帶領民眾認識越南文化。

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