　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

越南國服秀暨美食饗宴登場　展現桃園多元文化特色

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鄭文燦穿上越南國服與新住民一同走秀。（圖／桃園市政府提供）

▲鄭文燦穿上越南國服與新住民一同走秀。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

「幸福桃園-越南國服秀暨美食饗宴」30日在中壢區舉行，繽紛亮麗的越南服飾令人為之耳目一新，市長苅文燦表示，桃園新住民人口突破6萬人，除了中國籍之外，以越南籍1萬多人占最多，因此桃園可說是越南色彩最濃厚的城市，明年社會局將成立「新住民事務科」，挹注更多資源支持新住民相關業務。

▲▼越南服服飾亮麗，讓人為之耳目一新。（圖／桃園市政府提供）

▲▼越南服飾亮麗，讓人為之驚艷。（圖／桃園市政府提供）

▲▼越南服服飾亮麗，讓人為之耳目一新。（圖／桃園市政府提供）

鄭文燦也穿上越南國服與新住民一同走秀，他談到，市府未來將規劃舉辦更多越南親子活動，希望多元文化成為桃園的城市特色。此外，市府於桃園設置了新住民文化會館，中壢則規劃設置「新住民培力中心」，希望幫助新住民朋友提升就業及創業力。

鄭文燦強調，越南與台灣地理位置接近，加上桃園越南籍配偶及移工人數相當多，市府積極推廣越南文化及越南語的學習，包括舉辦東南亞婚禮巡禮、東南亞農業文化展覽、閃亮越南演唱會等活動，希望新住民特有的母國文化能傳遞出去。

鄭文燦特別感謝桃園市越配權益促進會在疫情期間，發起縫製口罩活動，送到中壢的越南商店、餐廳等，協助宣導防疫措施，並在疫後精心規劃「幸福桃園-越南國服秀暨美食饗宴」活動，希望透過越南國服走秀及越南美食，帶領民眾認識越南文化。

►一抹逆齡・修復、保濕超有感

ET快訊
好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退貨！　離譜母子1理由強辯
國一少女新竹失聯！最後定位竟在台北中正區　母再公布特徵急尋人
林志玲悄現身球場給驚喜！　邊拍邊揮舞...AKIRA嚇到
風箏上天撒糖果！24m領航剛升空「捲童狂甩」　她：準備中就出
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

體會豐年祭真正意義　滿滿的阿美族文化盡在波浪屋

台南超前部署因應美豬美牛的開放　黃偉哲推動國產豬標誌政策

獨／池上55公頃農地改種光電　鄉親嘆美麗風光不再

越南國服秀暨美食饗宴登場　展現桃園多元文化特色

台南市長黃偉哲出席91記者節慶祝活動　推銷全面採用國產豬

阿塱壹古道10月1日起可由南田社區帶團進入　每日上限50名

桃園迷途男童逗留車禍現場　看到女警嚎啕大哭

民進黨台南市黨部戰鬥團隊到位　37區區主任全力發展民進黨組織

屏東縣自媒體暨新聞記者職業工會成立　蘇清泉、林育生到場致意

嘉義市石猴雕刻徵件競賽　最年輕參賽者22歲

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

郭彥均一聽節目入圍瘋狂大哭　鍾欣凌鼻酸：他很有擔當

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

調皮萌娃解尿布媽黏回正確位置　下秒他露得意笑容：我又解開囉

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

Lulu闖金鐘收「鍍金禮物」：什麼爛東西！　突擊ETtoday遇男粉表白「單膝下跪送花」

坎坷男豆漿店成焦屍無人辦後事　神秘暖心董娘：我來送他一程！

體會豐年祭真正意義　滿滿的阿美族文化盡在波浪屋

台南超前部署因應美豬美牛的開放　黃偉哲推動國產豬標誌政策

獨／池上55公頃農地改種光電　鄉親嘆美麗風光不再

越南國服秀暨美食饗宴登場　展現桃園多元文化特色

台南市長黃偉哲出席91記者節慶祝活動　推銷全面採用國產豬

阿塱壹古道10月1日起可由南田社區帶團進入　每日上限50名

桃園迷途男童逗留車禍現場　看到女警嚎啕大哭

民進黨台南市黨部戰鬥團隊到位　37區區主任全力發展民進黨組織

屏東縣自媒體暨新聞記者職業工會成立　蘇清泉、林育生到場致意

嘉義市石猴雕刻徵件競賽　最年輕參賽者22歲

中職／統一獅簽約新進度　李慶隆下周報到

女星機場遭「代拍」衝撞！　畫面曝光…章子怡一看怒斥：早晚出事

她半年狂掉10kg嗨翻！健檢醫「雞婆1句話」竟揪出「致命癌王」

中職／翁瑋均9勝超乎預期　安定感向王溢正看齊

挑戰鬼月禁忌！　國民女友「殺很大」砸80萬晉升有車族

模里西斯重油外洩　海豚媽媽不離瀕死寶寶影片曝...最後母子雙亡

巴薩擔心敗訴妥協了？　英媒曝球團同意2.5億英鎊出售梅西

52歲伊能靜眼周零細紋　關鍵就是每天用兩種眼霜、冰鎮按摩

蔡英文開寬美豬牛後　美亞太助卿與蕭美琴、王美花展開經貿研討

慈濟靜思好話音樂會溫馨登場　黃偉哲：公私協力打造台南成有愛城市！

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

地方熱門新聞

影／華航貨機起飛爆胎　外海放油後平安折返

教育奉獻獎嘉義市陳喜彥李淑瑛

嘉市商家謝師活動開跑

新竹縣府門口丟2.4億！失主身分曝光

迷途男童逗留車禍現場　眼尖女警助返家

接供品訂單！外送員送到火化場嚇壞

擴大開放美豬美牛進口台南加強食安配套

嘉義市立棒球場工程　迎接12月少棒賽

獨／池上美景不復在？光電大舉入侵

北海岸時尚藝術季　富基超乎想像

男鎖門拒就醫　警變「棋靈王」破心防

嘉義芳安里巷弄「長照站」揭牌啟用

桃園交通事故增　9/1起實施大執法

獨／彰化田邊洗垃圾車！清潔員：去檢舉啊

更多熱門

相關新聞

桃園青埔周邊8家必吃美食

桃園青埔周邊8家必吃美食

桃園青埔絕對是今年暑假最夯的地方之一了！華泰名品城、IKEA、新光影城、Xpark，熱門話題景點全開，附近美食不可不知！

藏壽司進駐ATT 4 FUN開幕9折

藏壽司進駐ATT 4 FUN開幕9折

越南92歲翁留5公尺長髮　80年來未洗剪過

越南92歲翁留5公尺長髮　80年來未洗剪過

新北TOP10餐廳必訪

新北TOP10餐廳必訪

盧秀燕虎爸力推入選必比登美食

盧秀燕虎爸力推入選必比登美食

關鍵字：

越南國服秀美食饗宴

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

坎坷男燒成焦屍今出殯　學弟下跪痛哭：下輩子再還

Keanna胖7公斤「上圍激增」！

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

孫安佐健美比賽「白斬雞」超顯眼

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

前拓荒者明星球員羅賓森逝世享年53歲

館長案槍手　傳替「竹聯雷堂」辦事

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

中彈後43小時　館長首現身曝照片

完整影片曝　新竹3歲女童遭風箏捲上天

草叢撈出巨大陸蟹　她想吃遭阻止

館長拍「尊龍KTV腥色包廂」傳惹2大黑道

館長槍擊後首直播　助理曝現況

更多

最夯影音

更多
賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙
Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

郭彥均一聽節目入圍瘋狂大哭　鍾欣凌鼻酸：他很有擔當

郭彥均一聽節目入圍瘋狂大哭　鍾欣凌鼻酸：他很有擔當

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面