　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「爸氣」饗宴！熱氣球知本溫泉光雕音樂會 　2萬2千人向父親致敬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼熱氣球光雕音樂會中以五顆熱氣球向偉大父親致敬，同時點亮知本溫泉區的夜空。（圖／台東縣政府提供，下同）

熱氣球光雕音樂會中以五顆熱氣球向偉大父親致敬，同時點亮知本溫泉區的夜空。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

今年全台最驚喜的父親節就在台東！國際熱氣球嘉年華第五場熱氣球光雕音樂會適逢父親節，8日晚間在享有東台第一景的知本溫泉區以最絢麗的光雕音樂會展演「熱力之光」，向總是默默付出的父親致敬，現場約有2萬2千人陪伴辛苦的老爸共同歡慶父親節。

▲▼熱氣球光雕音樂會中以五顆熱氣球向偉大父親致敬，同時點亮知本溫泉區的夜空。（圖／台東縣政府提供，下同）

全國民眾引頸期盼的第五場熱氣球知本溫泉區光雕音樂會在父親節當日晚間七點熱鬧登場，以【爸氣10足】為主題，用父親節主題音樂與炫麗的熱氣球光雕相呼應，知本溫泉區隨著音樂的旋律熱氣球在黑夜中一閃一閃綻放美麗光芒，成為知本夜晚最完美的點綴。

▲▼熱氣球光雕音樂會中以五顆熱氣球向偉大父親致敬，同時點亮知本溫泉區的夜空。（圖／台東縣政府提供，下同）

熱氣球光雕音樂會中以五顆熱氣球與球迷們見面，由福利熊球領軍，搭配台東球、蠟筆球、國貿球與來自英國的內褲球，將知本溫泉區的夜空點亮，雖然有飄間歇細雨，但不影響現場2萬多民眾陪伴爸爸一起欣賞的心情。

光雕音樂會更邀請了在地知本國中的「大地之舞原舞團」在小朋友的歌舞中找到部落以及對這片大地的情感，而台灣罕見的全女生編制流行電子樂團的「妮可醬樂團」也在熱氣球光雕音樂展演後與現場民眾共同體驗視覺與聽覺交錯的電音饗宴，讓知本溫泉區在仲夏夜星空中搖身變成台東最原汁原味的父親節電音派對。另外，為宣導民眾防疫觀念並感謝疫情以來辛苦的醫護人員，卑南鄉公所特別準備野餐墊送給醫護人員，令大家非常感動。

▲▼熱氣球光雕音樂會中以五顆熱氣球向偉大父親致敬，同時點亮知本溫泉區的夜空。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼光雕音樂會邀請知本國中的【大地之舞原舞團】展演原民歌舞。

2020台灣國際熱氣球嘉年華活動至８月30日止，即將進入倒數階段，主辦單位台東縣政府也特別呼籲當進入鹿野高台活動會場人車過多時，周遭道路將會臨時啟動交通管制及付費接駁機制，請遵循工作人員指揮，屆時車輛請停放指定停車場並轉搭接駁專車。

▲▼熱氣球光雕音樂會中以五顆熱氣球向偉大父親致敬，同時點亮知本溫泉區的夜空。（圖／台東縣政府提供，下同）

熱氣球光雕音樂會接下來只剩下三個場次：8／22於台東森林公園、8／16及8／30於鹿野高台舉辦，球迷朋友可千萬不能錯過，並請落實戴口罩、勤洗手防疫新生活運動。

活動詳情及最新消息請見官方網站、FB粉絲專頁及IG官方網站：http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/
FACEBOOK：https://www.facebook.com/balloontaiwan/
Instagram ：taiwanballoonfestiva
台東好玩卡網站：https://ttpass.tw

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
《產經新聞》驚爆：台美官方討論成立新國際組織「取代WHO」
熱帶低壓家門口生成！10日不排除成颱風「米克拉」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南自駕公車啟動上路　黃偉哲要為台南打造最智慧的公共運輸服務

網傳桃園「登革熱重災區」訊息　衛生局回應了：勿散佈以免觸法

新北兒藝節「玩美島」壓軸登場　多元藝術打造出三鶯新風貌

新北簡政便民農地水保輔導　民眾申請有感省時又省錢

追思謝碧連律師　黃偉哲：謝律師為府城文史奉獻的精神將銘刻在世人心中

今夏最甜台南歸仁釋迦節登場　黃偉哲揪大家用三倍券讓歸仁釋迦賣到缺貨

千人牽罟與大海拔河 海客文化藝術季讓你high玩今夏

到處開挖交通大打結！花蓮市中心即日起至8月底禁挖違者罰鍰

首辦護照超方便！花蓮戶政事務所可代辦代送　全程E化服務

宜蘭縣規劃興建3座抽水站　壯圍公館、東港等地25年不淹水

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

李眉蓁「海水沖馬桶」如何執行？　她頻跳針：就不想讓高雄人提水

台南自駕公車啟動上路　黃偉哲要為台南打造最智慧的公共運輸服務

網傳桃園「登革熱重災區」訊息　衛生局回應了：勿散佈以免觸法

新北兒藝節「玩美島」壓軸登場　多元藝術打造出三鶯新風貌

新北簡政便民農地水保輔導　民眾申請有感省時又省錢

追思謝碧連律師　黃偉哲：謝律師為府城文史奉獻的精神將銘刻在世人心中

今夏最甜台南歸仁釋迦節登場　黃偉哲揪大家用三倍券讓歸仁釋迦賣到缺貨

千人牽罟與大海拔河 海客文化藝術季讓你high玩今夏

到處開挖交通大打結！花蓮市中心即日起至8月底禁挖違者罰鍰

首辦護照超方便！花蓮戶政事務所可代辦代送　全程E化服務

宜蘭縣規劃興建3座抽水站　壯圍公館、東港等地25年不淹水

萌柴夜闖民宿挑菜！「唉呦～這支不錯」全叼走　苦主出門一看秒傻眼：鞋呢

台南自駕公車啟動上路　黃偉哲要為台南打造最智慧的公共運輸服務

日媒爆台美討論「取代WHO」新組織　總統府深夜緊急回應了！

19歲男援交遇真愛！痴戀33歲「個工姐姐」　見警上門衝出護花

中職／柯有倫與詹子賢合唱想改行　魏如萱壓軸全場安可

病患大鬧北榮！砸爆「醫師室窗戶」狠嗆：找黑道教訓你　醫師決定告了

彰化「萬人抽血」爆藏社區感染！名醫列4重點回應...無症狀患者病毒降更慢

銷魂Daniel南昌公園泡妞！4台女被哄上床「乖乖借135萬」…結果揚長而去

4歲女兒被偷拍「沒馬賽克就PO網」！　秦昊父親節動怒：請保護未成年兒童

萬茜車禍右手骨折…帶傷首現身！　「護具貼亮片」親曝現況：運動神經受損

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

地方熱門新聞

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

民眾退房隔天接飯店來電索賠

一大片汙損照片曝！客控遭索賠5萬清潔費　業者反擊了

小琉球帶團闖爆打！管制員：全體離職

網傳　桃園「登革熱重災區」訊息？

道路開挖交通大打結　花蓮市中心至8月底禁挖

台南自駕公車啟動上路

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

彰化爆潛在社區感染！8/25報告出爐

奇美部落男捕魚溺斃　焦急家屬見屍放聲大哭

台中詭路一夜撞4車　設計曝光

新北農地水保輔導　民眾有感

小艇全速衝撞龜山島鯨豚　宜蘭縣農業處回應

追思謝碧連律師

更多熱門

相關新聞

父親節收女兒紅包爽翻！他一看神轉

父親節收女兒紅包爽翻！他一看神轉

昨天是父親節，許多家庭以吃大餐或送禮物，來感謝爸爸們的辛勞。一名網友當天一大早就收到小女兒的紅包，心情格外愉悅，不過看到上面備註的一句話後，瞬間哭笑不得，而網友們在點讚的同時，也紛紛壞笑「幫翻譯」。

台東熱氣球9千人潮大爆滿　不到3成戴口罩

台東熱氣球9千人潮大爆滿　不到3成戴口罩

台灣好行套票　交通＋泡湯500元

台灣好行套票　交通＋泡湯500元

2020台灣設計展尋靈感　林智堅體驗熱氣球

2020台灣設計展尋靈感　林智堅體驗熱氣球

父愛如山　花蓮表揚25位模範父親

父愛如山　花蓮表揚25位模範父親

關鍵字：

爸氣饗宴熱氣球知本溫泉光雕音樂會父親致敬

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

《產經》：台美將討論新國際組織　取代WHO

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

台南1天11起死亡　日商墜25樓亡

冷凍雞翅驗出新冠病毒！疾控中心急出動

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

下面超臭男友嫌爆！她開腿「起司瀑布」秒流出　醫見神秘黑線傻了

「沒看過等不及」！醫科男假冒醫師做內診

7歲妹生前最愛！新竹麥當勞破例了

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

年輕妹套房接客　「9天激戰40人」生意超火

熱帶性低氣壓生成！明離台灣最近

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

付不出聘金！他婚禮前2天上吊慘死

小黃司機突碎念「我孩子都死了」狂飆時速160

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

更多

最夯影音

更多
9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面