「爸氣」饗宴！熱氣球知本溫泉光雕音樂會 　2萬2千人向父親致敬

▲熱氣球光雕音樂會中以五顆熱氣球向偉大父親致敬，同時點亮知本溫泉區的夜空。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

今年全台最驚喜的父親節就在台東！國際熱氣球嘉年華第五場熱氣球光雕音樂會適逢父親節，8日晚間在享有東台第一景的知本溫泉區以最絢麗的光雕音樂會展演「熱力之光」，向總是默默付出的父親致敬，現場約有2萬2千人陪伴辛苦的老爸共同歡慶父親節。





全國民眾引頸期盼的第五場熱氣球知本溫泉區光雕音樂會在父親節當日晚間七點熱鬧登場，以【爸氣10足】為主題，用父親節主題音樂與炫麗的熱氣球光雕相呼應，知本溫泉區隨著音樂的旋律熱氣球在黑夜中一閃一閃綻放美麗光芒，成為知本夜晚最完美的點綴。





熱氣球光雕音樂會中以五顆熱氣球與球迷們見面，由福利熊球領軍，搭配台東球、蠟筆球、國貿球與來自英國的內褲球，將知本溫泉區的夜空點亮，雖然有飄間歇細雨，但不影響現場2萬多民眾陪伴爸爸一起欣賞的心情。

光雕音樂會更邀請了在地知本國中的「大地之舞原舞團」在小朋友的歌舞中找到部落以及對這片大地的情感，而台灣罕見的全女生編制流行電子樂團的「妮可醬樂團」也在熱氣球光雕音樂展演後與現場民眾共同體驗視覺與聽覺交錯的電音饗宴，讓知本溫泉區在仲夏夜星空中搖身變成台東最原汁原味的父親節電音派對。另外，為宣導民眾防疫觀念並感謝疫情以來辛苦的醫護人員，卑南鄉公所特別準備野餐墊送給醫護人員，令大家非常感動。

▲▼光雕音樂會邀請知本國中的【大地之舞原舞團】展演原民歌舞。

2020台灣國際熱氣球嘉年華活動至８月30日止，即將進入倒數階段，主辦單位台東縣政府也特別呼籲當進入鹿野高台活動會場人車過多時，周遭道路將會臨時啟動交通管制及付費接駁機制，請遵循工作人員指揮，屆時車輛請停放指定停車場並轉搭接駁專車。

熱氣球光雕音樂會接下來只剩下三個場次：8／22於台東森林公園、8／16及8／30於鹿野高台舉辦，球迷朋友可千萬不能錯過，並請落實戴口罩、勤洗手防疫新生活運動。

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