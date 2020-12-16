雲端最前線／青年票兵家必爭！各黨如何出招吸引年輕人？

新聞節目中心／綜合報導

如何延攬青年人才，一直是各黨焦點。綠營透過網路與實體並進，盼成為受年輕人認同的品牌，藍營則推動青年智庫、Podcast等，希望拉近與年輕人的距離。此外，近期朝野攻防萊豬，讓藍青年團長跳出來發聲，綠營青年又如何看待萊豬議題？而近期民調顯示，綠在20至29歲支持度略降，藍綠該如何挽回青年支持？《雲端最前線》16日邀請民進黨青年部主任蔡沐霖、國民黨青年部主任陳冠安、民眾黨發言人楊寶楨以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國民黨青年團團長陳柏翰抨擊萊豬政策。（圖／記者李毓康攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）近日將委外辦理與「數位通訊傳播法」相關座談會，遭外界質疑將重啟數位通傳法討論，管制網路言論。同時，國民黨北市議員羅智強披露NCC正研擬《網管法》，擬對網路言論進行核管；藍營質疑，這個法案意圖針對網路上對蔡政府不利的言論趕盡殺絕，該法若實施，未來台灣將沒有言論自由可言。究竟該草案，會不會涉及言論審查？各黨新生代又是如何看待？

美國選舉人團投票結果將於明年1月6日正式認證，但共和黨眾議員們要在當天發起反對抗議。對此，參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）在與拜登接觸後，公開向其他參院的共和黨人喊話施壓，當天不要隨眾議員起舞。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。