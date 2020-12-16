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陸童書「等爸爸回家」被下架　國台辦買了一本：民進黨怕什麼？

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▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

▲朱鳳蓮在國台辦記者會上拿出《等爸爸回家》。（圖／記者魏有德攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸抗疫題材童書《等爸爸回家》日前被文化部要求下架、不得發行。對此，國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，該本讀物能在小朋友心中播下愛和勇氣的種子，拿來做文章很不應該，「民進黨當局與政客，只要是跟大陸有關的事，都政治化、污名化，拼命煽動仇中、反中情緒，他們在怕什麼呢？」

朱鳳蓮上午出席例行記者會，特別拿出《等爸爸回家》展示給在場記者觀看，她指出，自己看到報導之後特意去買了一本，今天帶來給大家看，「看看這個小小的繪本究竟是哪個地方引起了台灣方面這麼大陣仗的關注。」

朱鳳蓮提到，她讀了一下，這個繪本其實只有20頁，是透過一個孩子、一個家庭的視角，來展現武漢疫情期間的生活場景，講述一個孩子對身為醫生的爸爸的牽掛和思念，「它講述的是與擔當、承諾、支撐、守望有關的故事。」

▼民進黨立委陳亭妃批《等爸爸回家》。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨團召開「中國紅讀 計畫入侵台灣？」記者會 立委陳亭妃。（圖／記者屠惠剛攝）

朱鳳蓮說，她就不明白，這樣能在小朋友心中播下愛和勇氣的種子的讀物，讓小朋友去理解人世間關懷互助的讀物，被島內別有用心的人拿來做文章是不是很不應該。

朱鳳蓮強調，民進黨當局和一些政客，只問立場，不問是非；只看顏色，不看事實，只要是跟大陸有關的事務，都政治化、污名化，拼命煽動仇中、反中情緒。

朱鳳蓮還說，「他們在怕什麼呢？他們怕的是兩岸同胞走近、走親，怕的是台灣民眾了解到大陸的真實情況，更怕他們苦心經營的謊言被戳穿。這種違反良心的操作是一定會失敗的。」

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