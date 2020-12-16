解放軍機頻繞台磨耗台軍力　國台辦「六個任何」挺實戰化訓練

▲解放軍軍機於台海周邊實施演訓。（圖／國防部提供）

記者魏有德／北京報導

解放軍軍機今年已有近300架次繞台，據《路透社》報導，這是北京在進行「灰色地帶戰術」，目的是為了消耗台灣軍力及拖垮經濟。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，解放軍在台海組織實戰化演練，是維護國家主權採取的必要行動，「絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候以任何形式把任何一塊領土從中國分裂出去。」

▲解放軍空軍運9戰術運輸機。（圖／國防部提供）

根據《路透社》報導，兩岸衝突事實上已經展開，「擁有200萬軍力的解放軍正採取「灰色地帶作戰」（gray zone warfare）的非常規衝突形式，目標是藉消耗對手讓台灣屈服，不用發動真正的槍砲戰。」

報導指出，台、美軍事分析家表示，解放軍機持續擾台施壓，久而久之，台灣軍機的燃料成本、飛行員疲乏及損耗，將威脅台灣空軍的戰備能力；不停的威脅也將對處於守勢的一方構成心理壓力。

美政府一名高官表示，美國已建議台灣，當解放軍派海上巡邏機侵犯台灣西南防空識別區時，不必都得升空因應，進而產生「不必要負擔」，畢竟多數共機距離本島仍有100英里以上。

報導稱，有現任和退役台灣軍官說，若中國大陸侵犯台灣，島上多數昂貴硬體設施，不太可能逃過解放軍一系列精準飛彈和空襲；要擊退中國軍隊搶灘登陸並對抗空中攻勢，頂尖、有韌性的地面部隊將是關鍵。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

對於報導提及的「灰色地帶作戰」策略，朱鳳蓮強調，《路透社》引述一些所謂專家的言論，是毫無事實依據的，「當前台海形勢複雜嚴峻的根源是民進黨當局與台獨分裂勢力勾連外部勢力不斷變換手法進行謀獨挑釁，破壞兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞切身利益和中華民族根本利益、破壞台海和平穩定。」