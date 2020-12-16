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綠委指台灣網紅為陸統戰　國台辦：撕裂台灣社會、愚弄民眾

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▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

民進黨立委林楚茵日前指台灣有部分網紅配合大陸，拍攝宣傳統戰的影片，還點名一位嫁到上海的台灣媳婦「台妹PK」（庄13台妹PKGIRL）。對此，國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，民進黨當局和一些政客利用公權力打壓、霸凌一些台灣人士，煽動敵意、仇恨和對立，實際上只會更深地撕裂台灣社會。

朱鳳蓮指出，被指控的網紅有一位是「台妹PK」，有一部影片是講在上海就醫的經歷，結論是覺得大陸的醫保比台灣的健保更公平合理，「一個很普通的女生，住在大陸，想和大家分享一下她在大陸生活的故事，這有什麼問題嗎？民進黨政客動輒上綱上線、喊打喊殺，居心何在？」

▼「台妹PK」在多個影片中都表達支持統一的立場。（圖／翻攝庄13台妹PKGIRL bilibili

▲▼台妹PK,庄13台妹PKGIRL。（圖／翻攝庄13台妹PKGIRL bilibili）

朱鳳蓮提到，在大陸生活的台胞對大陸的發展進步都會有切身感受，在「十三五」期間，世界規模最大的高等教育體系已經建成，高等教育入學率達到51.6%；世界規模最大的社會保障體係也已經建成了，基本醫療保險覆蓋超過13億人，基本養老保險覆蓋近10億人；人類歷史上規模最大、力度最強的脫貧攻堅戰已經完成，近一億貧困人口實現脫貧，「我們打開大門，歡迎台灣同胞，特別是青年朋友，來大陸生活、工作、學習，分享大陸發展的機遇，實現自身更好的發展。」

朱鳳蓮強調，民進黨當局和一些政客一而再、再而三利用公權力，打壓、霸凌一些台灣人士，煽動敵意、仇恨和對立，實際上只會更深地撕裂台灣社會，「把轉移焦點、轉嫁矛盾、打壓異己的制式反應，當成是愚弄台灣民眾的『萬靈丹』，真是荒唐又可笑。」

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