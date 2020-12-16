新北議員提議「摧毀對岸核電廠」　國台辦：喪盡人類良知！

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

新北市議員陳永福日前在臉書發文，建議政府擬定針對大陸的「沿岸毀核計畫」，以保障台灣人民的生存權益。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，民進黨有政客冒天下之大不韙叫囂攻擊核電站，民進黨當局竟默許這種瘋狂的言論，充分暴露極少數人喪盡人類良知，踐踏文明底線的邪惡本質。

朱鳳蓮還強調，「任何『台獨』分裂挑釁行徑必將遭到嚴懲。」

▼陳永福提議摧毀對岸核電廠。（圖／翻攝陳永福臉書）



此外，大陸官媒《環球時報》日前舉辦年會，有專家認為，大陸應採取「以武促統，以武促和」的方式來實現和平統一。

朱鳳蓮表示，長期以來，大陸為解決台灣問題，促進祖國的和平統一，進行著不懈的努力，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，也最符合包括台灣同胞在內的中華民族的根本利益。

朱鳳蓮指出，堅持和平統一，展現的是民族大義，飽含著我們珍視和平價值、珍惜同胞福祉，對民族負責、對後代負責的深厚感情，「我們願意以最大的誠意，盡最大的努力，來爭取兩岸和平統一的前景。但凡有一絲和平解決的可能，我們都將付出百倍的努力。」

不過，朱鳳蓮也提到，若「台獨」分裂勢力一意孤行甚至鋌而走險，大陸將採取一切必要措施，堅決地粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決地捍衛國家主權和領土完整。

▼陳永福還貼出大陸沿海核電廠分佈圖。（圖／翻攝陳永福臉書）

