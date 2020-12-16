傳北京研擬《國家統一法》　國台辦：貫徹憲法對統一的規定

▲大陸國台辦於官微發布的「憲法關於國家統一的規定」宣傳海報。（圖／翻攝微博國台辦發布）

記者魏有德／北京報導

大陸國台辦近期在官方微博上發表「國家憲法日，一起來看看憲法關於國家統一的規定」的宣傳海報，被外界認為，是大陸官方進一步研擬《國家統一法》的訊號。不過，大陸國台辦發言人朱鳳蓮並未正面回應，她僅表示，「憲法關於國家統一的規定是明確的，我們堅決貫徹執行。」

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

朱鳳蓮指出，憲法是國家的根本大法，具有最高的法律地位、法律權威和法律效力，「我們將採取各種必要措施，堅定推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，堅決地粉碎任何台獨分裂圖謀，捍衛國家主權和領土完整。」

國台辦4日於官微上發布一張圖片，標題為憲法關於國家統一的規定，內容則是節錄大陸憲法部分內容，「台灣是中華人民共和國神聖領土的一部分，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內全中國人民的神聖職責。」

此外，大陸憲法還提到，國家在必要時得設立特別行政區，在特別行政區內實行的制度按照具體情況由全國人民代表大會以法律規定。

▲海報上引用大陸憲法關於國家統一的相關條文。（圖／翻攝微博國台辦發布）

這張圖片還配上了大陸領土及包括台灣、南海諸島等地，以紅色的大陸國旗為背景，被外界解讀成北京自從發布《反分裂國家法》後，下一步動作便是要研擬《國家統一法》，進而達成國家統一的目標，不過，大陸國台辦並未證實此項推論。