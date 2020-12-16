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可勝「前台籍經理」遭通緝跑路　國台辦回應：依法依規處理

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▲▼可勝科技（泰州）。（圖／翻攝微博）

▲可勝科技（泰州）一台灣籍經理，日前報出涉嫌犯罪跑路，遭警方通緝。（圖／翻攝微博）

記者陳政錄／綜合報導

日前蘋果代工廠可成旗下可勝科技（泰州），驚爆一名台籍經理蔡文杰涉嫌重大經濟犯罪案件，遭江蘇發布通緝。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日應詢時承認有關訊息，但未說明偵辦進度，強調大陸始終為台胞做好事，「如果出現糾紛等情況，都會依法依規妥善處理。」

朱鳳蓮指出，近期陸續有一些台灣企業在大陸陷入糾紛的傳聞。她表態，我們（大陸）的態度是，我們始終為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，依法維護台胞台企的合法權益，台胞台企對此深有體會，如果出現糾紛等情況，都會依法依規妥善處理。

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

據了解，蔡姓經理於今年離職前，在6到8月期間，涉嫌重大經濟犯罪案件，11月28日，遭江蘇泰州市公安局醫藥高新區發出通緝公告，懸賞人民幣3萬元（約新台幣13萬元），目前全案進入調查程序。

對此，可成公司已發出三點聲明，承認蔡姓經理為可勝科技之前員工，近期發現其在離職前，有疑似收受賄絡而有背信等不法行為，因而主動向泰州公安舉報，強調目前可勝科技（泰州）營運正常，公司已委請律師協助配合調查。

聲明並稱，公司一向遵循誠信經營守則，要求所有員工恪守職場道德與相關規範，對任何違法犯紀而損害公司權益之當事人絕不寬貸。

據《ETtoday新聞雲》掌握，該名蔡姓台幹戶籍地在新北市三重，目前仍在大陸境內。消息人士指出，他日前帶走一批公司業務核心人員，包括台籍及陸籍幹部，然而，最讓公司高層著急的是，許多重要商業機密也一併被帶走，因此可勝科技只能尋求警方協助，希望儘快將人找出來。

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