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黎智英被押往法院！李俊俋嗆藍營「靜音、雙標」　國民黨留言狂酸

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▲▼總統府副秘書長李俊俋。（圖／記者李毓康攝）

▲總統府副秘書長李俊俋。（圖／記者李毓康攝）

記者邱茀濱／綜合報導

壹傳媒集團創辦人黎智英日前被控違反港版國安法，並以「鐵鍊纏腰」上手銬的方式押往法院。對此，總統府副秘書長李俊俋昨（15）日直批，國內「某些人」成天指控政府戕害新聞自由，對此卻完全的靜音，沒有任何批評，直批是典型的雙重標準。值得注意的是，國民黨出現在下方留言狂酸「認同！絕對不能雙重標準」。

李俊俋15日在臉書發文說，港府在審理黎智英一案時，為強化其正當性，更羅列出諸多「罪證」，包含接受多間海外媒體訪問、與外國官員會面，甚至連推特追蹤蔡英文總統、美國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）等都被視為證據，「這樣合理嗎？」

他說，這種「以言入罪」的作法，不僅凸顯港版國安法的荒謬，更是中國箝制言論、打擊新聞自由及侵害人權的鐵證；黎智英被上銬的這一幕，意味著香港的言論自由已被牢牢禁錮。

▲▼黎智英。（圖／路透）

▲黎智英被押往法院。（圖／路透）

李俊俋續指，反觀台灣，今年再度被NGO組織「CIVICUS」從言論自由、新聞自由、集會自由等多個面向評估，成為亞洲唯一被評為「開放」的國家；更有部分被中國驅逐的國際媒體選擇駐點台灣，這些都顯見台灣新聞、言論的開放自由備受國際肯定。

而近日被關台的中天，讓藍營不斷抓著打，痛批政府打壓新聞自由。這讓李俊俋忍不住開嗆，「國內某些人忽視這些『國際認證』，繼續指控政府戕害新聞自由；卻在面對黎智英事件時，完全的靜音，沒有任何批評，繼續漠視中國箝制言論、侵害人權，典型的雙重標準！」

值得注意的是，國民黨出現在下方留言串，並貼出江啟臣與朱立倫聲援黎智英的2則舊聞，狂酸「認同！絕對不能雙重標準！民進黨戕害新聞自由！真正的雙重標準！」

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