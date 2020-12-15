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內閣改組「空穴來風」　邱志偉：總統閣揆互動、默契好

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新聞節目中心／綜合報導

近來萊豬進口等各種風波，讓內閣改組傳言不斷；《ETtoday新聞雲》昨則獨家揭露，有綠營人士稱行政院長蘇貞昌至少會做到明年底。對此，民進黨立委邱志偉15日在ETtoday《雲端最前線》節目中也指出，如今總統蔡英文與蘇貞昌的互動、默契都好，蘇的表現也符合全民期待，若要說近期會改組，「我覺得這是空穴來風，不可能發生」。

▲▼國民黨立委陳以信,民進黨立委邱志偉。（圖／翻攝雲端最前線）

邱志偉指出，內閣改組一直有許多不同訊息及版本，但這些都是假議題，有很多人的不同放話、想像，也各有動機。他進一步說，自己觀察，蔡英文與蘇貞昌的互動好、默契好，蔡對蘇也非常信任，如今消息指稱蘇至少做到明年底，「從現在起還有一年，或許也會超過明年底也不一定」，代表蘇貞昌目前表現還符合全民期待，也符合蔡託付的任務。

邱志偉接著強調，若說近期會內閣改組，「我覺得這是空穴來風！不可能發生」，且內閣一定要穩定，若這時沒有任何疏失、重大失誤，就要內閣改組，沒有任何理由及正當性；蘇貞昌努力推動各項建設，也做得不錯，目前為止民進黨內部包含黨團、中央黨部，對蘇貞昌也是高度肯定。

談起統編風波，邱志偉則說，這提醒了政治人物要「謹小慎微」，事情的出發點是宣傳三倍券，還有買漫畫給孫女這個溫馨橋段，而蘇貞昌國事如麻，「他怎麼可能去管一個統一編號呢？」這就是下面的橫向聯繫出問題，「你解釋清楚就好了」。

▲▼國民黨立委陳以信,民進黨立委邱志偉。（圖／翻攝雲端最前線）

國民黨立委陳以信則直言，先前爆發前行政院發言人丁怡銘事件，如今大家才去注意到報公帳的事情，「我覺得這東西你（政院）沒學到教訓！」另外，這樣的事情也讓民眾感覺行政院隨時都在報公帳，撩起大家想像，認為行政院花錢是否公私沒有分得很清楚。

陳以信還提到，現在行政院、總統府也都在做宣傳梗圖，這部分卻有點過頭，像是講三倍券到期、提醒民眾趕快花，卻用蔡英文倒著騎馬「倒騎」做諧音、影射，「老實說我覺得不是很需要」。

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