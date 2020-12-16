全力防堵賄選！2021年農漁會選舉　屏檢召開查察座談會

▲屏東地檢署15日在屏東縣政府警察局邀集轄區相關單位召開「檢警聯席及農漁會選舉查察座談會」。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2021年進行農漁會選舉，屏東地檢署15日在屏東縣政府警察局邀集轄區相關單位召開「檢警聯席及農漁會選舉查察座談會」，由檢察長黃謀信主持，臺灣高等檢察署高雄檢察分署主任檢察官張金塗、屏東地院庭長鍾佩真蒞會指導。

▲▼檢察長黃謀信、農漁會查察座談會。

這項聯席會報，參加單位有檢、警、調、廉、憲、海巡、監獄、看守所、移民、政風、墾丁國家公園管理處、屏東林區管理處、環保署南區督察大隊、屏東縣政府環保局、衛生局、農業處、海洋及漁業事務管理所等單位。

黃檢察長於會議中致詞表示，今天透過2020年度屏東地區檢警聯席會議併同召開2021年農漁會選舉查察座談會議，希望能藉此結合轄區內所有檢、警、調、廉、海巡及憲兵等司法警察機關及相關農漁會行政機關等單位，於轄區內全力進行2021年農漁會選舉查察賄選及反賄選宣導相關事宜。未來也將視各項農漁會選舉期程，再召集農漁會選舉查察策略會議，依據最高檢察署所訂定2021年農漁會選舉查察原則進行各項查賄策略、具體措施及相關執行細節進行意見交流，並強化與各司法機關的聯繫。

而屏東地檢署將於明年的2月5日與全國各檢察署同步成立「查察賄選及暴力執行小組」及「選舉查察聯繫中心」，24小時皆有值班人員值班接聽檢舉專線電話，期能即時充分掌握賄選情資，全面防範以金錢、暴力、假訊息等不法因素介入選舉，影響選舉公平性。

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