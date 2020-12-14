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明年重點經濟工作　陸釋放「8個重要信號」

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▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲中共中央政治局11日召開會議，外界關注明年經濟發展趨勢。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局11日召開會議，外界聚焦明年經濟發展重點，第一如何總結即將過去的2020年各項經濟工作？第二，新一年的經濟工作會有哪些重要部署？第三，2021年大陸有領域、重點議題將成為決策層關注焦點。大陸媒體《每日經濟新聞》整理出八個重要的指標信號。

這次政治局會議著重分析研究2021年經濟工作；聽取中央紀委國家監委工作彙報，研究部署2021年黨風廉政建設和反腐敗工作；審議《中國共產黨地方組織選舉工作條例》

該報導指出，第一個信號是全面建成小康社會勝利在望，大陸「十三五」規劃圓滿收官。儘管有疫情衝擊經濟，依然成功實現「V型反轉」。

▲▼2020全國兩會,人大,政協,習近平。（圖／路透社）

▲大陸政治局會議層面再次同時出現「六穩」和「六保」表述。（圖／路透社）

第二個信號是大陸經濟運行逐步恢復常態，報導稱，「這是2020年來首次在政治局會議層面出現這一表述。」目前，疫情對大陸經濟的影響明顯消退，是否已經回到常態運行軌道，成為學界爭相討論的話題。對於這個重大命題，此次政治局會議對此作出了高屋建瓴的判斷，並強調，「經濟運行逐步恢復常態。」

第三個信號三再次同提「六穩六保」，報導強調，本次會議強調大陸經濟持續穩定，新冠肺炎疫情和外部環境仍存在諸多不確定性，要有高度風險意識，牢抓經濟工作主動權。這也是繼7月30日會議後，大陸政治局會議層面再次同時出現「六穩」和「六保」表述。

▲▼ 解放軍狙擊手。（圖／翻攝 中國軍網）

▲中共持續「強化國家戰略科技力量」。（示意圖／翻攝 中國軍網）

第四個信號是強化國家戰略科技力量。近日中共十九屆四中全會通過並提出「強化國家戰略科技力量」的目標。剛召開的大陸政治局會議，也明確提及「強化國家戰略科技力量」。報導指出，與2019年年末召開的政治局會議表述相比，從去年提出的「提升科技實力和創新能力」，到今年提出的「強化國家戰略科技力量」，對於新一年科技發展的要求更加具體、更加可量化。

第五個信號是首提強化反壟斷和防止資本無序擴張。此次政治局會議指出，要「強化反壟斷和防止資本無序擴張」。記者注意到，這是政治局會議層面首次出現類似表述。從近期政策信號看，「強化反壟斷」已開始穩步推進。今年初，國家市場監管總局就公佈了《〈反壟斷法〉修訂草案（公開徵求意見稿）》，首次增設互聯網經營者市場支配地位認定依據的規定。

今年11月10日，大陸國家市場監管總局就《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》公開徵求意見。根據這份指南，平台要求商家「二選一」、對消費者進行大數據「殺熟」，利用規則、算法、技術、流量分配等無正當理由拒絕進行交易等，都有可能被認定為存在壟斷行為。

▲▼建築,辦公室,大樓,大廈,房地產。（圖／Pixabay）

▲大陸官方嚴打炒作房地產。（圖／Pixabay）

第六個信號是強調促進房地產市場平穩健康發展。大陸房價居高不下，炒房情況持續發生。報導稱，此次政治局會議提及房地產有關內容，這是2017年以來，在當年年末召開的分析研究下一年經濟工作的政治局會議上首次出現「房地產」關鍵詞。會議指出，要「促進房地產市場平穩健康發展」。

北京霧霾。（圖／CFP）

▲近三年，北京霧霾改善許多。（資料圖／CFP）

第七個信號是「生態環境」關鍵詞時隔兩年再現。本次政治局會議強調，要「持續改善生態環境質量」。報導強調，這是時隔兩年後，在當年年末召開的分析研究下一年經濟工作的政治局會議上再次出現「生態環境」這一關鍵詞。未來，強化多污染物協同控制和區域協同治理，加強細顆粒物和臭氧協同控制，消除重污染天氣都是環境治理重點方向。

最後，第八的信號是99字詳細部署歲末年初工作。由於全球疫情尚未有效控制，報導指出，會議上一再強調「外防輸入、內防反彈」各項工作，確保疫情不出現規模性輸入和反彈。要做好「十四五」規劃綱要編制工作。今年12月11日召開的政治局會議新聞通稿中用99個字概括總結對歲末年初各項工作的部署，是4年來最多的。

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