美媒：收押黎智英是香港「最糟情況」　港版國安法意在粉碎異議者

▲壹傳媒創辦人黎智英12日被港警以鐵鍊纏腰的方式，押解至西九龍法院提堂。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

壹傳媒集團創辦人黎智英日前遭港府加控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪後，12日除了扣上手銬更以「鐵鍊纏腰」方式被移送法院。對此，美國新聞網媒《Axios》於15日刊出專文直言，黎智英被押且拒絕保釋一事顯示，香港「最糟情況」正在發生，港版國安法的真正意圖為依法粉碎（crush）異議者。

美國網路媒體《Axios》於15日刊出以「香港最糟糕的情況正在發生」（Hong Kong's worst case scenario is happening）為題的專文，提到黎智英11日遭加控「勾結境外勢力」而移送法院後，除了被拒絕保釋外，檢察官還說需要更多時間來調查他推特帳戶的數千則貼文，導致訴訟程序將推遲至4月，這一理由顯然坦承了正在受審的是「黎智英的言論自由」。

文章指出，現在北京執行港版國安法的方式已經「非常清楚」，不僅透過總體的「寒蟬效應」來嚇阻言論自由，新法在法庭上被援引後，更讓超過20名民主派的評論家與社運人士受到指控。港版國安法的實施讓港府有了勇氣打擊抗議活動與言論，這種恐懼氛圍使得當局就算不援引法律，也更容易做出嚴厲判決。

文章提到，即使特首林鄭月娥數次為港版國安法辯護，它只會被用來對付「激進份子、人民的敵人」。然而，前哈佛大學法學院副院長孔傑榮（Jerome Cohen）曾表示，法律適用範圍可能非常廣泛，會被用來打壓公民社會與組織，這取決於北京方面選擇如何去執法。文末寫道，黎智英被捕顯示港版國安法的權利與真正意圖為，以法律將對北京的批評定義為煽動叛亂，並依法粉碎（crush）異議者。

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