黎智英被控「勾結外國罪」成首例！　《國安法》下恐遭送中

▲黎智英可能因國安法而被送往中國法院指定審理。（圖／路透）

文／中央社台北13日電

壹傳媒創辦人黎智英日前遭控「勾結外國勢力或境外勢力危害國家安全」。根據港區國安法，案件若涉及境外勢力介入複雜等，可由北京駐港國安公署行使管轄權，並由中國最高法院指定審理。

現羈押在荔枝角收押所的香港壹傳媒集團創辦人黎智英，11日被港警加控一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，成為港區國安法實施以來，首名因相關罪名被起訴的人士。

根據港區國安法第29條等相關規定，包括請求外國或者境外機構、組織、人員實施「對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動」等，均犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，罪行重大的，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

港警這次指控黎智英於7月1日至12月1日期間，在香港進行上述行為。

西九龍裁判法院12日審訊此案，法官宣布案件押後至明年4月16日審訊，黎智英繼續被收押。

港區國安法第55條指出，若「案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港特別行政區管轄確有困難的」、「出現香港特別行政區政府無法有效執行本法的嚴重情況的」、「出現國家安全面臨重大現實威脅的情況的」其中一種情形，可經港府或北京駐香港維護國家安全公署提出，報北京中央批准，由駐港國安公署對案件行使管轄權。

另外，56、57條則規定，若被認定為需要北京中央管轄的有關危害國家安全犯罪案件時，將由駐港國安公署負責立案偵查，中國最高人民檢察院指定有關檢察機關行使檢察權，最高人民法院指定有關法院行使審判權，並皆適用「中華人民共和國刑事訴訟法」等相關法律規定。

不過，截至目前，中共中央沒有明確解釋何謂「香港政府管轄確有困難的複雜情況」。

事實上，今年8月，警方拘捕了黎智英及壹傳媒多名高層，指相關人士涉嫌欺詐、勾結外國或境外勢力危害國家安全等罪，當時各人獲准交保外出。

美國加州大學歷史學者華志堅（Jeffrey Wasserstrom）當時接受英國衛報訪問時便認為，港區國安法實施後，黎智英有可能被送中國大陸受審。